10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 一年賺息4000元 6間3.8厘或以上（2月23日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。近日面臨減息潮，目前暫有2間銀行守住4厘水平，最高有4.88厘，屬花旗的3個月新客戶優惠，優惠期截至3月4日。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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12個月最高4厘

如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，以信銀國際的4厘最高，存期為12個月，起存額只需1萬元網上新資金。這優惠上周是3.95厘，本周卻重返4厘，是近日加存息的多間銀行中其中一間。

除上述信銀國際外，目前最高有東亞的3.95厘，但需為指定理財戶口新客戶，這優惠6個月存期亦有3.8厘。交銀香港也微調至3.95厘，起存額僅2萬元。而10萬元計，星展及南商均有3.8厘。但上周是最高息的招商永隆，本周卻減至3.75厘，如果10萬元或以下則為3.7厘。早前還有4厘的大眾銀行及創興銀行，最新都減至3.7厘。



3個月最高4.88厘

3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至3月4日，但熟悉的讀者都知道，這優惠門檻不低，需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達4.98厘，3個月或以上存期而言，是目前全城最高的。

本文最後更新日期︰2023年2月23日

撰文︰廖毅然

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