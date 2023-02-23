  • 20°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 一年賺息4000元 6間3.8厘或以上（2月23日更新）

收息攻略 11:45 2023/02/23

分享：

分享：

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。近日面臨減息潮，目前暫有2間銀行守住4厘水平，最高有4.88厘，屬花旗的3個月新客戶優惠，優惠期截至3月4日。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

    點擊圖片放大
    +18
    +17

12個月最高4厘
如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，以信銀國際的4厘最高，存期為12個月，起存額只需1萬元網上新資金。這優惠上周是3.95厘，本周卻重返4厘，是近日加存息的多間銀行中其中一間。

除上述信銀國際外，目前最高有東亞的3.95厘，但需為指定理財戶口新客戶，這優惠6個月存期亦有3.8厘。交銀香港也微調至3.95厘，起存額僅2萬元。而10萬元計，星展及南商均有3.8厘。但上周是最高息的招商永隆，本周卻減至3.75厘，如果10萬元或以下則為3.7厘。早前還有4厘的大眾銀行及創興銀行，最新都減至3.7厘。

3個月最高4.88厘
3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至3月4日，但熟悉的讀者都知道，這優惠門檻不低，需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達4.98厘，3個月或以上存期而言，是目前全城最高的。

本文最後更新日期︰2023年2月23日

撰文︰廖毅然

 

定期存款2023 近10銀行近日加存息 HIBOR反彈 有邊間重返4厘（附不同存期最高息之選）

人民幣今年重返升軌 定期存款最高15厘 長息2.8厘 逾5銀行加息（2023年2月更新）

美元定期存款 ─ 比港元更高息 最高4.98厘 18銀行4厘以上 外幣定期要注意3點（2023年2月更新）

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

 

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款2023 近10銀行近日加存息 HIBOR反彈 有邊間重返4厘（附不同存期最高息之選）
今日
定期存款2023 近10銀行近日加存息 HIBOR反彈 有邊間重返4厘（附不同存期最高息之選）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
2023/02/22
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有6厘 WeLab Bank 指定戶口3.8厘
2023/02/22
【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有6厘 WeLab Bank 指定戶口3.8厘
【外幣定期】比港元更高息 英鎊、紐元最高4厘 加元4.05厘 （2023年2月更新）
2023/02/21
【外幣定期】比港元更高息 英鎊、紐元最高4厘 加元4.05厘 （2023年2月更新）
美元定期存款 ─ 比港元更高息 最高4.98厘 18銀行4厘以上 外幣定期要注意3點（2023年2月更新）
2023/02/20
美元定期存款 ─ 比港元更高息 最高4.98厘 18銀行4厘以上 外幣定期要注意3點（2023年2月更新）
收息產品 財富及資產管理 大眾銀行 眾安銀行 Mox 創興銀行（01111） 集友銀行 星展銀行 東亞銀行（00023） 南洋商業銀行

下一篇文章

定期存款2023 近10銀行近日加存息 HIBOR反彈 有邊間重返4厘（附不同存期最高息之選）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

10大高息基金 年化派息率最高11厘 月月派息（2023年2月更新）
10大高息基金 年化派息率最高11厘 月月派息（2023年2月更新）
【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有6厘 WeLab Bank 指定戶口3.8厘
【高息活期存款】虛銀吸客50萬元有6厘 WeLab Bank 指定戶口3.8厘
【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須新資金有得揀
【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須新資金有得揀
50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月17日更新）
50萬元做定期存款 5銀行守住4厘 2間本周到期 最多賺息仍有$21,000（2月17日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
定期存款2023 近10銀行近日加存息 HIBOR反彈 有邊間重返4厘（附不同存期最高息之選）
定期存款2023 近10銀行近日加存息 HIBOR反彈 有邊間重返4厘（附不同存期最高息之選）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款