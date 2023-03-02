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10萬元做定期存款 低門檻4厘高息周六到期 6銀行本周加息（3月2日更新）

收息攻略 12:29 2023/03/02

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銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列約20間銀行的低門檻之選。雖然年初以來出現減息潮，但本周卻有6銀行加息，定期存款的「小陽春」可維持多久？目前暫有1間銀行守住4厘水平，優惠期截至3月4日。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。平安壹賬通銀行的3個月6厘，設8.8萬元存款上限，這裡沒有列出。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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12個月最高3.95厘
如果想真正低門檻，無理財戶口的約束，10萬元或以下，暫以交銀香港的3.95厘最高，存期為12個月，只需電子渠道開立，無列明要新資金。信銀國際上周還有4厘，但踏入3月份，最高年息改為3.9厘，要網上新資金。

東亞銀行都有最高3.95厘，但需為指定理財戶口新客戶，所以門檻較前兩者略高。不過東亞同一優惠的6個月存期亦有3.8厘，屬10萬元或以下起存額之中最高息。

3個月最高4.88厘
3個月存期繼續以花旗的4.88厘最高，該優惠暫時截至3月4日，但熟悉的讀者都知道，這優惠門檻不低，需為花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶，而且需持有指定產品結存，起存額為5萬元。事實上，這項優惠如果換為美元定存，有高達4.98厘。

6銀行加息
如果以10萬元或以下計算，本周加息的銀行多達最少6間，工銀亞洲各個存期都有加息，低門檻的最高年利率，加至3.65厘(12個月)；建行亞洲低門檻亦重新加至3厘以上，最高有3.3厘；交銀香港及花旗則分別略加了3個月及6個月存期的年利率。

至於當中以平安壹賬通銀行（PAOB）最令人眼前一亮，該行重新推出12個月存期，年利率有3.8厘，屬較高水平；富融銀行則加了6個月存期至3.4厘，以該存期而言，目前是虛銀之中最高息。

本文最後更新日期︰2023年3月2日

撰文︰廖毅然

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欄名 : 存款收息

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