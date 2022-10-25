有10萬元想做定期邊間好？8間銀行達4厘（附18銀行低入場費之選）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，入場費超過100萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

雖然目前已有逾10間銀行的最高定存年息達到4厘【見此處】，但如果以10萬元為入場費，選擇就較少了。以下羅列18間銀行的低門檻之選，如果想做10萬元的定期，年利率達到4厘的也有8間。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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花旗3個月4.5厘 但條件複雜

花旗銀行最新推出3個月4.5厘的優惠，事實上不論港元及美元也是4.5厘，起存額是5萬港元或1萬美元，如果存入10萬元，港元定存3個月賺息約1125元。雖然入場費低，但這優惠條件甚多，首先需為花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，即是最少有150萬資產值的新客，而且還要持有指定產品結存，例如基金、保險等，才能有4.5厘的3個月定存。

信銀最高4.2厘 存10萬賺4200元

信銀國際目前最高年息為4.2厘，存期為12個月，6個月存期也有4厘。雖然不是全城最高，但它的門檻只需1萬元網上新資金，所以是低入場費之中的最高年利率。以10萬元計，1年賺息4200元，6個月賺息2000元。

招商永隆及交銀香港同樣只要求是個人客戶以手機銀行或電子渠道開立，最高年利率分別為4.1厘及4厘。而東亞的4厘則要求在分行開立。

以10萬元存款額計，建行亞洲最高為4.15厘、12個月，6個月為4.05厘，但需為指定高端理財戶，變相也是高門檻。

中銀4厘 發鈔行之中最高

最新有中銀香港加存息，12個月港元定存加至4厘，是發鈔行之中最高。6個月及3個月，亦分別有3.8厘及3.6厘。而且中銀的門檻低，除了入場費只需1萬元之外，也不需要指定理財戶口。

貼近4厘的選擇也不少，以虛擬銀行及大型發鈔行為主，以10萬元存款額計，例如匯立銀行最高3.98厘，平安壹賬通銀行及富融銀行也有3.8厘。

渣打的12個月存期有3.8厘，條件是透過SC Mobile或網上理財以新資金開立，本月底到期；而恒生最高也有3.8厘，但需為特選客戶，一般個人客戶最高為3.6厘。

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