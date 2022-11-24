定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 9間最少4.6厘（11月24日更新）

本文於2022年11月24日更新。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列19間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，有2間達5厘，9間最少有4.6厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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平安壹賬通5.5厘提早完結 創興、匯立低門檻5厘

平安壹賬通早前推出5.5厘的新客戶優惠，但最新消息是已經額滿，提早完結。

不過，低門檻之選還有另一間虛擬銀行，匯立銀行最新推出15個月存期、5厘年利率優惠。

如果不想存期太長，創興銀行的12個月也有5厘，同樣是不論新舊資金，客戶可在網上/手機銀行開立。

信銀、交銀4.8厘

傳統銀行方面，10萬元或以下則以信銀的12個月4.8厘最高，條件是網上或手機銀行的新資金。但該行本周把3個月定期年利率由4.6厘減至4.4厘。

交銀香港則把12個月定期加至4.8厘，於電子渠道以最少2萬元開立便可。

6個月最高4.85厘

若不想把資金綁住太久，6個月港元定期、10萬元或以下，最高為4.85厘，是創興銀行，條件是網上或手機銀行，不論新舊資金。另外，信銀國際6個月有4.7厘，建行亞洲及大眾銀行有4.55厘，東亞及恒生都有4.5厘，是大型銀行中最高。但需留意各有不同要求。

想知3個月存期邊間最好，可留意【港元定期3個月最高5厘 低門檻4.75厘（高中低門檻一次看清）】

撰文︰廖毅然

《定期存款邊間好》︰

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