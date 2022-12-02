定期存款邊間好 ─ 10萬元做定期 2間銀行有5厘 11間最少4.6厘 低門檻賺息$5,000（12月2日更新）

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列19間銀行的低門檻之選，全部達到4厘水平，有2間達5厘，11間最少有4.6厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

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有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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恒生創興5厘 匯立撤走5厘

兩間虛擬銀行匯立及平安壹賬通曾推出低門檻的5厘高息，都在早前先後完結。

不過，低門檻之選還有2間銀行，恒生銀行的特選客戶，以新資金於網上開立，6個月存期有5厘，3個月也有4.8厘。

創興銀行的12個月5厘高息，門檻更低，因為不論新舊資金，也不需特選客戶或指定理財客戶，但客戶必需在網上/手機銀行開立。該行還有9個月、6個月等存期，年利率也超過4.5厘。

6個月最高5厘 3個月最高4.8厘

以上兩個存期，低門檻之選中最高息的，仍然是恒生，6個月及3個月分別有5厘及4.8厘，但都需為特選客戶。

6個月而言，創興也有4.85厘，信銀有4.6厘。而大眾銀行、建行亞洲及南商都有4.55厘。

3個月而言，創興為4.75厘，也是僅次於恒生。花旗則有4.6厘，但這是花旗私人客戶 / Citigold 戶口的新客戶優惠，而且需持有指定產品結存。

信銀、交銀4.8厘

傳統銀行方面，10萬元或以下則以信銀的12個月4.8厘最高，條件是網上或手機銀行的新資金。但該行近期把6個月及3個月定期年利率分別減至4.6厘及4.4厘。

交銀香港則把12個月定期加至4.8厘，於電子渠道以最少2萬元開立便可。

以10萬元計，東亞則有最高4.7厘，存期為12個月，但需在分行以新資金開立。

本文最後更新日期︰2022年12月2日

撰文︰廖毅然

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