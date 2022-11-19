定期存款邊間好 ─ 有10萬元想做定期邊間好？12銀行4.5厘或以上 3個月最高4.6厘（11月18日更新）

本文於2022年11月18日更新。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列18間銀行的低門檻之選，最高有5.5厘，最低也有4厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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平安壹賬通新客戶5.5厘 額外利息4-6星期後才收到

虛銀平安壹賬通推出新客戶優惠，12個月港元定期在4.5%的基本年利率之上，新客戶可有額外1%年利率，即合共5.5厘。以10萬元存款計，1年賺息5500元。若非新客戶，則有4.5厘，一年也賺息4500元。

不過要留意，這1%的額外年利率是以獎賞形式發放，將於定期存款到期後4至6星期內存入客戶的儲蓄賬戶，客戶之儲蓄賬戶及其合資格定期存款戶口於利息獎賞存入時必須為有效並活躍，否則該行有權取消利息獎賞的資格。

低門檻之選以虛擬銀行最高息。最新又有匯立銀行推出15個月存期、5厘年利率優惠。

信銀4.8厘、交銀東亞WeLab 4.7厘

傳統銀行方面，10萬元或以下則以信銀的12個月4.8厘最高，條件是網上或手機銀行的新資金。交銀香港及東亞的12個月定期均有4.7厘，東亞需於分行開立，信銀及交銀則是電子渠道開立。

6個月最高4.7厘

若不想把資金綁住太久，6個月港元定期、10萬元或以下，最高為4.7厘，是信銀國際，條件是網上或手機銀行的新資金。另外，大眾銀行有4.55厘，東亞、恒生及創興均有4.5厘，但條件各有不同，東亞需在分行開立、恒生需為特選客戶在網上開立、創興要求是新資金。

3個月最高4.6厘

若想存款期再短一點，3個月定期也是信銀國際最高，年利率為4.6厘。其次是花旗銀行的4.5厘，包括港元及美元，起存額是5萬港元或1萬美元，但需為花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，即是最少有150萬資產值的新客，而且還要持有指定產品結存，例如基金、保險等，才能有4.5厘的3個月定存。

不過花旗也有給予其他客戶逾4.2厘的3個月定期優惠，沒有上述「指定任務」，也不設最低或最高存款額。

發鈔行最高4.3厘

滙豐本周加息後，12個月最高4.3厘，在發鈔行之中最高。恒生也新增12個月存期優惠，年利率為4.1厘。

撰文︰廖毅然

《定期存款邊間好》︰

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