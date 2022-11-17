定期存款邊間好 ─ 有10萬元想做定期邊間好？12銀行4.5厘或以上 3個月最高4.6厘（11月17日更新）

本文於2022年11月17日更新。

《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，例如入場費可能要百萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列18間銀行的低門檻之選，最高竟有5.5厘，最低也有4厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

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平安壹賬通新客戶5.5厘

虛銀平安壹賬通推出新客戶優惠，12個月港元定期在4.5%的基本年利率之上，新客戶可有額外1%年利率，即合共5.5厘。以10萬元存款計，1年賺息5500元。若非新客戶，則有4.5厘，一年也賺息4500元。

信銀4.8厘、交銀東亞WeLab 4.7厘

撇除上述的新客戶優惠，10萬元或以下則以信銀的12個月4.8厘最高，條件是網上或手機銀行的新資金。交銀香港、東亞及WeLab Bank（匯立銀行）的12個月定期均有4.7厘，除東亞需於分行開立外，其他都是電子渠道開立。

6個月最高4.7厘

若不想把資金綁住太久，6個月港元定期、10萬元或以下，最高為4.7厘，是信銀國際，條件是網上或手機銀行的新資金。另外，大眾銀行有4.55厘，東亞、恒生及創興均有4.5厘，但條件各有不同，東亞需在分行開立、恒生需為特選客戶在網上開立、創興要求是新資金。

3個月最高4.6厘

若想存款期再短一點，3個月定期也是信銀國際最高，年利率為4.6厘。其次是花旗銀行的4.5厘，包括港元及美元，起存額是5萬港元或1萬美元，但需為花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，即是最少有150萬資產值的新客，而且還要持有指定產品結存，例如基金、保險等，才能有4.5厘的3個月定存。

不過花旗也有給予其他客戶逾4.2厘的3個月定期優惠，沒有上述「指定任務」，也不設最低或最高存款額。

發鈔行最高4.3厘

滙豐本周加息後，12個月最高4.3厘，在發鈔行之中最高。恒生也新增12個月存期優惠，年利率為4.1厘。

撰文︰廖毅然

《定期存款邊間好》︰

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