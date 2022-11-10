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定期存款邊間好 ─ 有10萬元想做定期邊間好？最高5.5厘 最低也有4厘（11月10日更新）

收息攻略 12:32 2022/11/10

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《定期邊間好》從不同角度剖析邊間銀行的定期存款最好，記得到文末Click埋其他幾篇!

此文最早在10月刊登，短短數星期，定期存款利率已急急上升，因此再度更新。

銀行的高息定期存款，有時只是標題吸引，往往附帶條件極多，入場費超過100萬元。所以當你查詢或想正式開立時，手頭資金未必達到高息的門檻。

如果以10萬元為入場費，選擇其實也不少。以下羅列17間銀行的低門檻之選，最高竟有5.5厘，最低也有4厘。

需注意，以下的存息都是3個月或以上的，一些逾10厘息的極短存期並不包括在內。東亞銀行的8.8厘也不包括在內，因為其最高存款額只有1萬元。

有10萬元想做定期邊間好？(年息由低至高排列）

    點擊圖片放大
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平安壹賬通新客戶5.5厘

虛銀平安壹賬通本周推出新客戶優惠，12個月港元定期在4.5%的基本年利率之上，新客戶可有額外1%年利率，即合共5.5厘。以10萬元存款計，1年賺息5500元。若非新客戶，則有4.5厘，一年也賺息4500元。

東亞、WeLab 4.7厘

撇除上述的新客戶優惠，10萬元或以下則以東亞及WeLab Bank（匯立銀行）的4.7厘最高，同樣都是12個月存期。東亞的4.7厘需以新資金於分行開立，優惠期至今年底。

6個月最高4.5厘

若不想把資金綁住太久，6個月港元定期、10萬元或以下，最高為4.5厘，分別有創興銀行及恒生銀行提供。創興的要求是新資金；而恒生則需為特選客戶於網上開立，才有4.5厘。

3個月最高花旗4.5厘

若想存款期再短一點，3個月定期以花旗銀行最高，其3個月4.5厘的優惠包括港元及美元，起存額是5萬港元或1萬美元，如果存入10萬元，港元定存3個月賺息約1125元。雖然入場費低，但這優惠條件甚多，首先需為花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶，即是最少有150萬資產值的新客，而且還要持有指定產品結存，例如基金、保險等，才能有4.5厘的3個月定存。

不過花旗也有給予其他客戶逾4.3厘的3個月定期優惠，沒有上述「指定任務」，也不設最低或最高存款額。

發鈔行也有4厘

滙豐本周加息後，發鈔行全部在4厘水平或以上，12個月港元定期，滙豐及渣打都有4.1厘，中銀則為4厘。不過需留意，滙豐的4.1厘需為尚玉或卓越理財客戶，其他則為3.9厘。

撰文︰廖毅然

 

《定期存款邊間好》︰

第一篇【有10萬港元放邊間銀行好

第二篇【有50萬手頭鬆動啲  選擇多好多

第三篇【短打3個月  最高4.5厘

第四篇【10萬港紙換美金  最高4.68厘

第五篇【要做就揀最高息! 5厘之選有哪些？

第六篇【6個月港元定存逼近5厘 最少10銀行達4厘

第七篇【虛擬最高4.7厘  人人平等  毋須指定理財戶口

《定期邊間好》懶人包【一次過睇清邊間好、有無風險

 

 

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務

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欄名 : 存款收息

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