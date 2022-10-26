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SOGO 感謝祭 今日有咩低至5折？珀麗酒店半自助午餐 4人同行7折

精明消費 07:30 2022/10/26

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.SOGO：感謝祭 每日精選多款產品 低至5折

10月26日至12月4日是sogo崇光感謝祭，將會在這段時間分三個階段發售減價貨品，每日都有精選大牌，包括SK-II、FRESH、ESTÉE LAUDER、KIEHL'S、LANCÔME等，更有多款產品低至5折。

詳情可參考：按此

    點擊圖片放大

2. 香港珀麗酒店：半自助午餐 4人同行 可享7折

珀麗酒店推出11月全新半自助午餐優惠，凡於協奏坊西餐廳酒吧品嘗半自助午餐，可享有9折優惠。如使用消費劵付款，平日會有8折優惠，星期六、星期日及公眾假期都會有9折優惠，4人同行或以上更可享有7折優惠。

香港珀麗酒店半自助午餐

供應時間：每日中午12點至下午2點30分
價錢：平日每位168元，週末及公眾假期 188元
地址：香港銅鑼灣信德街8號 香港珀麗酒店2樓
電話：2127 8838

    點擊圖片放大

3.麥當勞：以PayMe付款 滿35元 送5元優惠券

即日起至11月13日，於麥當勞餐廳或麥當勞 App 惠顧滿港幣35元或以上，並以 PayMe 付款，即獲港幣5元折扣優惠券於下次惠顧時使用。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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