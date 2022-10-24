【公司福利】「無限有薪年假」對企業有4大好處　約10%公司已推行

疫情下改變了不少人的生活模式，就連公司的上班制度亦有轉變，各大公司開始實行「無限有薪年假」。早在今年10月初，以投資業務為主的新鴻基有限公司更推行「無限有薪年假」員工福利政策，讓員工有更彈性的上班。有外媒最近指出，這一個措施不但惠及員工，原來對企業有4大好處，更激發了國外大約十分之一的企業推行這一項措施。

據彭博社報道分析，「無限有薪年假」在4大方面都帶來好處，包括招聘和保留、節約成本、減少行政麻煩及行政自由。報道亦引述了人力資源顧問Namely最近的一項調查指，有提供「無限有薪年假」的公司為了應對削弱工作與生活平衡的風險，會規定每年休假兩星期的最低要求。

好處一、招聘和保留

分析指，「無限有薪年假」令僱主可以吸引未來招聘的員工和現有員工上班。彭博在這一項好處中引述了2間人力資源公司人員的意見。其中， Sedgwick的全球首席人事官Michelle Hay表示，措施可以令一眾勞碌的員工自由地管理他們的工作生活並在需要時休息。另外，亦引述外國知名人力資源公司Insperity的人力資源運營總監Fernanda Anzek的意見指，即使一間大公司無法提供應有的福利，但相信絕對可以提供「無限有薪年假」，因為對於僱主而言是一項可以吸引人才的措施，同時幫助公司與員工避免因休假時間的問題而爭吵。

好處二、節省成本

另外，報道指，「無限有薪年假」可以令公司節約成本。按一般公司提供的20天有薪假期來計算，若果員工只是放取了5天，公司便要向其支付餘下15天的人工，當乘以數百萬員工時，公司便需要負擔數十億美元的有薪假期的人工開支責任。不過，若果有「無限有薪年假」計劃，便可以完全避免這些付款，公司不必支付未使用的有薪假期。

好處三、減少行政麻煩

按一般公司所提供的有薪假期，是需要人力資源部和會計部計算，人力資源顧問People on Point的聯合創始人Erika Duncan指，即使大部分公司都是自動化計算，但員工仍然需要登錄並記錄他們的工作日，變相是增加勞動力成本和增加了工作量，但實施了「無限有薪年假」便可以減少行政麻煩。

好處四、行政自由

另外，報道亦指出「無限有薪年假」可以帶來公司的行政自由。「無限有薪年假」通常應用在公司高層上，而這些高層本身在放假已經會回復電話或電子郵件。「無限有薪年假」符合本身對企業高層的行政自由的特徵，例如你本身已很難計算高層們的辦公時間。

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