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香港全球競爭力下降 金融固有優勢大 留住人才成關鍵

博客 17:20 2022/10/24

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上周，特首公布了上任以來首份《施政報告》，在促進經濟、吸引企業及人才方面也作出針對性的規劃，效果如何當看日後實際執行力度及國際環境變數，我們且拭目以待。誠然，近期確有不少國際機構的研究結果顯示，香港在全球競爭力排名及營商環境評分方面有所下降，更被主要競爭對手的新加坡超前，可說是對本港響起了警號！問題是本港知所不足後，能否鼓勁發揮優勢，重新超越對手而已。

客觀地看，上月下旬由英國智庫Z/Yen與中國發展研究院編製的全球金融中心指數，香港的排名由全球第三跌至第四，新加坡則由第六躍上第三，顯示香港半年間金融競爭力及環境似乎變弱了。不過，若從細項數據看，除了紐約和倫敦，往後各城市之間差距微小，往往只是一分而已，排名上下變動不足為奇，倘若因此斷定香港已失去國際金融中心位置似乎欠說服力，但卻也不可掉以輕心，所謂不進則退，何況對手新加坡政府近年更為積極進取，在疫控措施、金融政策及吸引人才方面，其實都是有針對性的衝着香港而來。

香港防疫措施嚴謹 外資機構遷走
的確，今年以來香港與新加坡在防疫取態差異頗大，本港相對嚴謹的入境限制措施常遭外資及許多專業團體詬病，指妨礙了國際機構人員的流動，為其業務帶來不便，而外資機構也從實際行動上表達了不滿，多家國際性投行甚至將香港部門遷至新加坡。此外，選擇往新加坡新設立地區總部或是富豪家族辦公室，近期也有增加趨勢，凸顯了新加坡在財資管理政策上的競爭力。須知這是香港的強項優勢，現今在此消彼長下也確須提高警惕。

另一方面，最近經濟學人智庫（EIU）的研究報告指香港的營商環境轉壞，過去數年的政治風波及防疫措施，已令香港的商業營運風險變差，對跨國企業的吸引力下跌，更形容香港的「光環黯淡」，反觀競爭對手新加坡商業營運風險低企，排名第一優於第四的香港。客觀看，誠如報告中羅列的評分指標，揭示近數年香港在政治效能、勞工市場及基礎設施均有所下降。可是，香港的便利營商環境及金融體制優勢是經過數十年發展沉澱而來，縱使爛船也有三斤鐵，香港不會輕易就跨掉，固有的競爭優勢大有發揮的餘地。

仍可重登三甲  爭奪人才成關鍵
無可否認，金融業作為香港經濟的命脈，開拓創科產業也成為香港經濟可持續發展的亮點，惟靠的是擁有龐大的人才庫。因此，香港能否留住人才，甚至與其他城市爭奪人才將是關鍵所在。過去香港雖有多項吸引優才計劃，但其成效似乎不佳，無論是國際或是大部分內地優才，最終留港長居工作還是少數，當中涉及工作環境、聘用條件，以致高昂的生活成本尤其是住屋問題始終是最為重要的影響因素。所幸，特首在《施政報告》中亦有所回應，提出多項提升政府治理效能，加速新建多條鐵路及幹道，並致力搶企業、搶人才，針對性地優化吸引國際高端人才措施，在入境招聘條件及置業稅務等方面提供更多便利，若能如願達到招攬三萬多人目標，則無疑將成為推動香港持續向前的中堅力量。

當前，香港在放寬入境及防控疫措施下，看來疫情依然相對穩定，仍是向好方向發展，加上《施政報告》中提出的改善民生住屋及推動經濟發展等政策，雖然不可能即時扭轉與鄰近城市的競爭，吸引已離巢的外資回歸，但相信起碼也可緩和相關的劣勢，未來香港要重登全球金融中心三甲也未嘗沒有可能。事實上，香港對於大部分外商而言，仍然是擁有巨大發展空間的。

 

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撰文 : 顏偉華 行健資產管理有限公司行政總裁

欄名 : 投資健聞

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