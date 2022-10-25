環遊世界需要準備幾多錢？ 如何計算自己的預算？

當談及夢想時，相信很多人都會說道，希望有朝一日賺夠錢，放下生活中所有的事情，帶上背包，不用背負重責、無需嚴格跟隨計劃，只需瀟灑地追求詩和遠方。那麽到底需要多少錢才可以真正踏上旅途？



許多因素會影響這個問題的答案，例如，旅途會持續多久？想去哪些城市？希望住哪些類型的住所？可能最容易計算出要多少預算的方式是計算每天大概要花費多少錢。



其中幾個旅遊的博客認為基礎線可以設在每個人一年花費2萬美元（約15.6萬港元），也就是平均每個人每天稍多於50美元（約390港元）。以下是幾個方式可以幫助計算出需要的預算。

每日預算基礎線︰50美元

前文提到每日50美元或以上是預算的基礎線，事實上，曾經度假過的人都知道，每日只花費50美元似乎是不太可能的事情，特別是當這部分還包括住宿的時候。不過，一年的旅途中不一定每日都要過得奢侈，不一定每日都要在餐廳就餐，一次又一次地遊覽景點，所以在預算中總會有可調整的空間。



環游世界能給自己足夠時間去放慢腳步，及將自己融入當地生活中。所以在住宿、就餐及交通方面可以更貼近當地人的生活，不必太奢侈。旅館或一些酒店提供的長期住宿通常只需要幾十美元，尤其是在主要城市以外的小城鎮上，價格會更實惠。其中，選擇住在有廚房的地方可以減少食物的成本。而且根據住宿的地點，利用公共交通會比租車更便宜。

去的國家很重要

如果想不超出預算，降低成本最簡單的方法是前往更實惠的國家或地區。眾所周知，瑞士是最昂貴的旅遊國家之一，而泰國則只需要幾美元就能提供住宿和餐飲。



此外，還需要考慮的是該囯的貨幣和匯率。例如，前往歐洲旅行一直比較昂貴，但最近，由於通貨膨脹，兩者現在處於同等水平，這就意味着前往很多歐洲城市旅行會相對折扣。

去新地點的頻率越高 洗費越大

要考慮的另外兩個最大的費用就是機票和住宿。



根據旅行博主分享的預算，他們所有航班的平均成本佔總成本的18%。如果曾經在美國國内飛過，就會知道國内航班價格低得令人難以置信。但是歐洲及亞洲的機票比美國國内機票更便宜，通常不到100美元就可以買到航班。如果在時間和目的地都比較靈活的情況下，還會買到更便宜的航班。



其中，住宿也是預算中很大的一部分，如果願意入住兩星級或者三星級這種較實惠的住宿，則可以把預算限制在50美元以内。另外，搬到新位置的頻率越高，日常的費用就會越高，因為伴隨着住宿的改變，可能也會增加交通費，例如為了去新的地方要坐飛機、火車或者出租車。



根據旅遊博客中專家的建議，如果歐洲國家是必去的地方，那麽就建議將預算至少增加一倍，甚至三倍，這就意味着每人一年至少要花4萬美元。



無論以哪種方式旅行，當開始計劃一場旅行時，可以參考以上幾個方面來估計自己的預算。通過計算每天的平均預算是其中一種簡單的計算策略，願每個人都能早日踏上理想的旅途。

責任編輯：梁政琪

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