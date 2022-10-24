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保證回報達4.5厘的儲蓄保險 但條件多 高息有代價

保險 15:28 2022/10/24

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市況不佳，大家都在尋求低風險的金融產品，附了定期存款外，儲蓄保險都成為大家的目標之一。有虛擬保險公司就以4.5厘保證回報作招倈，但除了只是首年才有4.5厘之外，要達到這高息回報，也離不開要「做任務」，絕非易事。

虛擬保險公司Blue成立4年，推出「EasySave智易儲蓄保ES1」，聲稱首年保證回報4.5厘。當然，這並不代表它是一年後可取回4.5厘回報的產品，它是一個3年保障期的儲蓄保險，要3年期滿後，連同所有獎賞一併計算，才得出首年4.5厘的數字。

4.5厘只屬首年  且需符合3大條件

事實上，這個產品的基本保證平均派息率為1.5厘，推廣期內投保就送首年額外2厘優惠，然後必須一併投保指定的「WeCare系列」保障，才能多取0.5厘「貼心獎賞」，最後的0.5厘是期滿時的終極獎賞。即1.5厘+2厘+0.5厘+0.5厘，才能享有宣傳所指的首年4.5厘。如下圖的例子所示︰

要在推廣期內投保，及持有滿3年，就能在1.5厘的基礎上，分別加2厘及0.5厘。不過最難的可能是要取得餘下0.5厘的「貼心獎賞」，因為客戶必需在9個月內成功投保一張WeCare系列的指定計劃保單，而該保單維持至少100萬元保障額。

另外，產品宣傳亦標榜隨時儲錢拎錢，因應個人需要隨時繳付額外保費及提取戶口價值。不過，如果想提取金額就需注意，條款中列明，保險公司「不會就保單下任何處理中的提取金額支付任何利息」。

 

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