工人姐姐有福了？AlipayHK新增匯款至印尼服務

AlipayHK宣佈新增香港匯款至印尼服務，預料可以服務全香港約14萬印尼裔人士。用戶可以透過AlipayHK匯款至5大當地電子錢包及印尼所有主要銀行，包括DANA、Gopay、OVO,、ShopeePay、LinkAja、BCA和BNI等，方便家人朋友收取款項。印尼匯款服務為用戶提供全天候、簡單、最快1分鐘到賬的流暢匯款體驗。AlipayHK合資格用戶只需要在電子錢包內作簡單3步操作，即可快速匯款到印尼指定收款機構；點擊「匯款記錄」可以隨時查閱匯款進度，透明放心。

AlipayHK近年進軍外傭市場，菲律賓匯款服務已推出超過4年，該公司指，超過一半菲律賓裔人士每月都會使用AlipayHK匯款到菲律賓。每人每月平均匯款多達8次。以選擇菲律賓Gcash電子錢包方式收款為例，每年可為全港菲律賓用戶節省總共近千萬港元手續費，大大減輕菲律賓社群負擔。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：AlipayHK致力滿足不同市民生活所需，同時希望運用科技為大眾提供普惠金融服務，包括推出菲律賓匯款服務居港菲律賓人、攜地區機構開設手機班令長者亦能享受流動支付的方便、為大專生度身訂造專屬校園優惠減輕負擔等。今日開通印尼匯款無疑是進一步完善AlipayHK普惠金融的生態。

計及早前推出的菲律賓匯款服務，現時AlipayHK的匯款已經可以滿足到超過一半本港外籍人士的匯款需求，方便更多背井離鄉來港的少數族裔融入香港的生活圈。

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