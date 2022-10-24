葡萄酒達人推介Chablis白酒 4個級別配襯不同歌曲

▲ 愛音樂又愛葡萄酒，可以學下Ronny認真地將兩者配搭。

喝葡萄酒也可以是一件很高尚風雅的事。無論是獨酌，還是與朋友促膝談心，聽著音樂，慢慢細味葡萄酒帶來的香氣、果味、不同階段的風味，確實是一件賞心樂事。

原來選甚麼音樂，配甚麼葡萄酒，也可以非常講究，葡萄酒達人Ronny Lau就在BIVB（布爾岡葡萄酒業管理局）主辦的「沙比利（Chablis）與樂韻之約」，示範了如何用不同種類的音樂來配搭葡萄酒。

▲ 一次過品試Chablis的不同級數，就可以找到自己的喜好。（圖片：布爾岡葡萄酒業管理局）

Chablis是法國布根地一個以釀製白酒著名的產酒區，只出產以Chardonnay白葡萄釀製的白酒。雖然獨沽一味，但在417家釀酒商（包括酒莊37間、合作社1間及釀酒商）的出品下，將似乎單一的白酒，分為4個級別：Petit Chablis、Chablis、Premier Cru及Grand Cru，當中以Chablis的產量最多，佔66%，其餘是頂級的Grand Cru，只有1%，非常矜貴。

雖然葡萄酒與音樂化學作用的研究，並不是甚麼新鮮事，但聽Ronny說他的心得，也是非常有趣，他就以texture、structure、tone及dynamic來配對Chablis的4個級別。

Petit Chablis：Petit Chablis是屬於易入口、年輕時飲用的白酒，因此一些輕音樂，如法國前第一夫人Carla Bruni伴以木結他的《Little French Song》，就最適合不過。因為Petit Chablis沒有太多的texture，如果歌曲中有太多的低音，就不太適合。

▲ Domaine Eleonore Moreau, Petit Chablis, 2020：這枝Eleonore Moreau的出品，特別芳香，但酸度就比較高。（攝影：何小雲）

Chablis：Chablis相對比較多structure，因為是採用Kimmeridgian年代的石灰石種植，有更多礦物的風味。因此，Ronny建議選擇一些有結他或鋼琴伴奏，如果還有弦樂器更佳。像Johnny Depp的前女友Vanessa Paradis，以陳慧嫻也有改編的《Joe Le Taxi》成名，其《Ces Mots Simples》鋼琴加弦樂，與Chablis一樣富有層次。

▲ Domaine Verret, Chablis, 2020：除了芳香之餘，這枝Chablis酸度與礦物風味交織，如果收結濃一點就更佳。（攝影：何小雲）

Premier Cru：Tone在Ronny的演繹下，就如葡萄酒的酸度（高音）及單寧（低音），白酒當然無單寧，因此就要避免太低沉的音樂，而選擇一些層次較豐富，多點樂器的歌曲，如美國的創作歌手Priscilla Ahn，就懂得多種樂器，《In A Tree》這首歌，就包括了木結他及電結他，一如Premier Cru中有40個Climats（有歷史價值的葡萄園），都有自己的獨特性。

▲ Maison Henry, Chablis Premier Cru, Vaillons, 2019：礦物味豐富，收結持久的Premier Cru，如果苦澀度少一點較佳。（圖片：布爾岡葡萄酒業管理局）

Grand Cru：音樂中的強與弱（dynamic），就如葡萄酒的濃郁度（intensity），或者如Ronny所說：「枝酒爆唔爆？」Chablis的Grand Cru葡萄酒，是採用Kimmeridgian年代（侏羅紀的第十個時期）的土壤種植葡萄，而且在斜坡、向南或西南的優質地段，排水佳。因此Ronny認為以富有歷史的泥土釀製的新酒，就如年輕歌手將老歌翻唱一樣，代表之一是擁有一把磁性聲音的王若琳，重新演繹《You're Breaking My Heart》。

▲ Domaine Nathalie & Gilles FEVRE, Chablis Grand Cru, Les Preuses, 2017（2018, $670, ENOTECA）：果然是Grand Cru級數，濃郁、飽滿、實在。（圖片：布爾岡葡萄酒業管理局）

今次在Pure Chablis Wines的音樂選單中（可以在Spotify下載），Ronny總共揀選了40首女聲的作品，但每個人都有自己的心頭好，或許可以邊啖著Chablis白酒，邊從自己的歌曲清單中，播放心愛的作品，Cheers！

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