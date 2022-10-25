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VACA小牛角 保溫套裝 低至4折 y show tasty 萬聖限定套餐+免費化妝 

精明消費 07:30 2022/10/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.VACA小牛角：萬聖節 保溫套裝 低至4折

踏入初秋，少不了保溫杯加滋潤特飲，適逢萬聖節，VACA小牛角推出一系列不銹鋼保溫套裝優惠，低至4折。

購買網址：按此

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2. y show tasty：萬聖節限定套餐+免費化妝 

即日起至10月31日，西式餐廳y show tasty推出萬聖節限定套餐，包括蟹肉釀大烤菇等前菜、海鮮龍蝦湯、帶子南瓜意大利飯、甜品等，還有welcome drink。此外，10月28日至29日更有駐場化妝師免費同大家化萬聖節妝。更有早鳥優惠，提前預訂可獲贈小食。

訂座網址：按此

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3.屈臣氏：11.11瘋狂大折日 網店一連三週優惠大放送

即日起至11月13日，屈臣氏網店一連三個星期優惠大放送，每個星期都會有不同優惠，打開「每日驚喜」即可了解當日最抵優惠。

即日起至10月27日買滿指定金額可獲以下禮品：

1.滿500元即送30元屈臣氏電子現金券

2.滿1999元輸入優惠碼[11GIFT]，再送Gemini單人電熱褥墊 (價值498元)

更多可參閲網店：按此

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撰文：hket小編

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