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恒生加存息 1星期內兩次 一般客戶3.8厘 睇齊特選客戶（附4大銀行最新存息）

收息攻略 11:20 2022/10/24

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港元定期存款已有不少達到4厘以上，中小型銀行連番加息，倒逼大型銀行也要積極搶存，恒生銀行今日再上調一般客戶的定存息，是一週內第二次，美元定存加至最高3.8厘，與該行給予特選客戶的息率看齊。一般客戶6個月港元定存也加至3.6厘。

恒生銀行加存息

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上週加息前，恒生給予一般個人客戶的6個月及3個月港元年利率，分別只有3.1厘及2.5厘，但連加兩次後，已分別加至3.6厘及3.2厘，3個月存期的年息已與特選客戶看齊。美元方面，6個月及3個月分別是3.8厘及3.2厘，兩者都與特選客戶一樣。

不過該行給予特選客戶的優惠，本身至本月底便到期，以目前市場利率走勢而言，下月初有機會再上調。

需注意，上述年利率適用於透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行，以指定金額的「合資格新資金結餘」敍造。恒生個人e-Banking及恒生Mobile App的交易時段為星期一至五上午8時至下午7時55分及星期六上午8時至下午4時55分（只適用於港元），如欲獲優惠，需於交易時段內開立相關定期存款。

恒生銀行主攻6個月及3個月存期，而其餘3大銀行則有提供12個月存期的優惠，當中以渣打的4厘最高。

滙豐、渣打及中銀的定存優惠

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渣打港元定存最高4厘

渣打港元定存最高4厘，但起存額要200萬元新資金。但該行同時為網上新資金提供最高3.8厘優惠，入場費只有1萬元。

連續多個星期加存息後，滙豐本週暫未上調，港元及美元存息，都仍保持最高3.4厘，但需為尚玉或卓越理財客戶，如果是HSBC One或其他一般個人戶口，最高存息是3.2厘。而中銀香港則與滙豐看齊，港元及美元最高為3.4厘，不過毋需指定理財戶口，一般個人客戶也可。

 

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