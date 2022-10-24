【加密貨幣】日本12月放寬加密代幣審查過程　以減少稅收負擔

比特幣21日報19,048美元，一周下跌1.8%。以太幣報1,282美元，一周下跌0.5%。

香港特首近日發布了其首份《施政報告》。報告中對於虛擬資產的態度，政府已提交相關草案條例建議為虛擬資產服務商建立法定發牌制度。

此外，日本也將在虛擬資產領域進行進一步的嘗試。日本虛擬和加密資產交易所協會（JVCEA）將放寬加密代幣的審查過程。該寬鬆政策最早或將在12月實施，屆時如果代幣曾在日本普遍交易過，那麼交易所將能夠在沒有冗長的篩選過程的情況下，上架加密代幣。如果加密代幣還未在日本市場普遍交易過，那它仍需接受完整的上市流程。JVCEA副主席Genki Oda還表示，JVCEA可能在2024年之前進一步取消在外國上市代幣的預篩選。它還將放寬通過首次代幣發行（ICO）或首次交易幣發行（IEO）的代幣規則。日本首相岸田文雄表示將致力於緩解外國公司冗長上市程序以及市場准入規則，同時他還致力於減少加密貨幣稅收的負擔以及減輕這些公司的監管負擔，相關條例可能在2023年發布。

零售巨頭沃爾瑪的全球首席技術官Suresh Kumar在近日採訪中表示到，加密貨幣在消費者交易方式中將扮演十分關鍵的角色。他還表示，大量的消費者會發現更多關於通過虛擬領域和社交媒體應用程序的實時推送推廣的數字資產使用的信息，而比特幣等資產可能是這些數字資產的基本支付方式。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數截止至發稿時間周五（21日）報4617點，一周下跌2.0%，Ix比特幣指數報4601點，下跌1.8%；Ix以太幣指數報11015點，下跌0.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 Ix加密貨幣指數 4617 -2.0% (-95) Ix比特幣指數 4601 -1.8% (-82) Ix以太幣指數 11015 -0.5% (-60) *截至2022年10月20日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App