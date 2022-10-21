【理財要貼地】原桶威士忌半年升幅達3成 2萬資金可入場！專家教你入門投資策略

威士忌可能以你的酒量未必飲得起，但原來原桶威士忌，有2萬元資金就可以投資得起，升值潛力還可以有3成那麼多？今集《理財要貼地》請來專家教你，怎樣投資原桶威士忌！

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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。

邊款原桶威士忌逆市升值達3成？

美股道指今年累跌近2成，納指更跌近3成，港股形勢就更嚴峻，恒指由年初高位至今跌逾3成，不過原桶威士忌竟然在這樣的市況下有2成甚至3成的升值，究竟威士忌有甚麼神奇力量？讓原桶威士忌投資專家Cask Trade （HK）銷售及市場總監，兼The Good Spirits威士忌專門店創辦人黃學謙（John）告訴你吧！

「只要稍微接觸過威士忌的朋友，可能都會留意到近幾年，Ben Nevis絕對是我們的『當紅炸子雞』。」John分析指，整個酒桶的產業鏈不外乎原桶買賣、裝瓶商、官方裝瓶及二手市場以致零售商的價值波動。

John又指，在過去一年至一年半見到Ben Nevis出品3原因升值： 1. 品質非常卓越

2. 各大評分網站或權威網站都有非常好的風評

3. 品牌很多裝瓶出品一推出已被一掃而空

John指，品牌上游裝瓶業見到這個情況，自然大家都爭相買品牌的桶來裝瓶，「在這樣的潮流推動之下，過去半年至一年，Ben Nevis原桶的價值絕對是水漲船高，年輕Ben Nevis的原桶在過去半年至一年內，升幅已達到兩成甚至三成。」

三成升幅人人都想要，不過想入場究竟有甚麼要知？要有多少資金？接下來讓John為我們上一課「威士忌投資入門速成班」吧！

入門策略1：原桶威士忌更勝原樽投資？

John直指：「我覺得原桶威士忌投資絕對比原樽威士忌投資更優勝。」他分享自己的個人經驗及心得，指很多時原樽的威士忌投資，其實都與個人喜好有相當大的關係，「做原樽威士忌很多時就會有幸福的煩惱，威士忌愛好者見到自己很喜歡的酒廠、很珍稀的酒款，在他的收藏中不斷升值時，究竟他應該繼續持有這些原樽抑或在二手市場放售？」John謂，這個情況原桶威士忌投資裡是會比較少見到，「原桶威士忌還有一個先天優勢，當酒液一天仍在桶內熟成時，酒的年份會上升，而價值亦會隨之而上升。」

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入門策略 2：2萬元資金就可以入場？兩大低門檻之選

不少人甫聽到「原桶威士忌投資」，就會覺得門檻很高，John就為其平反：「其實威士忌原桶，一桶售價可以低至港幣2萬元。」John推介兩大低門檻入場之選：

低門檻之選1：剛蒸餾出來的新酒（New-make）

原桶年份：未滿3年

入場費：低至$20,000

低門檻之選2：蒸餾廠、酒廠的低年份出品

原桶年份：4-5年的酒桶

入場費：$50,000 - $60,000

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今集看完原桶威士忌的最強升幅及最低門檻，下集由John繼續為大家上速成班的下半節，教你怎樣砌原桶威士忌投資組合，還有4個潛力酒廠推介，萬勿錯過了！

記者：何美澄

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