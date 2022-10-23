【好去處】銅鑼灣全新日本餐廳　海膽專門店U IZAKAYA

日本餐廳開到成行成市，要突圍而出，最好有一個特定的主題，銅鑼灣新開的U IZAKAYA，就打造成一間海膽專門店，除了有肥美的海膽刺身外，還有多款以海膽入饌的菜式，創意十足，輕易吸引食客的注意，日後不難成為該區的人氣餐廳。

開宗明義以海膽做主題，故餐廳集合多款來自日本的海膽，包括紫海膽、白海膽、赤海膽、黃海膽。北海道是日本各地中海膽漁獲量最多的地區，佔日本海膽總漁獲量的55%以上。紫海膽呈淺黃色，味道甘甜而帶有香氣，海水味較重，口感幼滑而略帶黏稠。白海膽其實就是肉身偏黃的紫海膽，質感香滑。赤海膽呈橙黃色，味道濃郁，口感嫩滑。黃海膽的顏色偏深，口感細滑、味道濃郁而甘甜。



想試真海膽的原始風味，當然必定要選原板海膽壽司，原價為$1,400至$1,800，現以優惠價$980便可嘗到。若追求新意，就可選擇餐廳20款的海膽菜式，包括壽司、茶碗蒸、天婦羅、甲羅燒、野菜鍋及意粉等。至於用甚麼類型的海膽入饌，則需視乎季節和當天的貨源而決定，務求保持新鮮度。

在眾多海膽菜式中，包括有頭盤海膽炸豆腐（$188），選用日本大分縣的豆腐，含海膽成分，口感滑嫩。師傅先把海膽豆腐炸至金黃色，再放上當造的新鮮海膽，外脆內軟，每一口都充滿鮮甜。另一道三文魚子海膽杯（$298），選用北海道赤海膽或紫海膽，以及北海道網走市的三文魚子，兩者是完美組合，海膽味道濃厚甘甜，入口即溶，海膽控必試。大部分日本餐廳都有供應的茶碗蒸，也加入海膽的元素，選用日本德島縣雞蛋，蛋黃色澤光亮，呈橙紅色，有香濃的蛋味，與人氣九州「蘭王」雞蛋屬同一級數。茶碗蒸內有海膽醬、新鮮海膽和三文魚子，完全感受到新鮮海膽的味道。

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除了海膽的主題菜式外，餐廳還有提供傳統居酒屋美食，包括日本活赤貝刺身、黑松露帶子壽司、厚切牛舌芯串燒、雞心元串燒及龍蝦芝士通粉等，相當豐富。

U IZAKAYA

地址：銅鑼灣耀華街38號ZING！10樓

電話 ：9506 3962

營業時間：12nn - 4:30pm、5:30pm - 11pm

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文︰銅鑼灣全新日本餐廳 海膽專門店U IZAKAYA】（收費文章）

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