面對通脹束手無策？ 嘗試這6個不同的省錢策略

高通脹下，物價不斷飆升，打擊了不少人的正常生活。但不要覺得在通脹面前無能為力，而不做任何削減開支的事情。認真審視的話，其實生活中也有很多不必要的支出。U.S.News的作者Geoff Williams從生活各個領域出發，總結出以下6個的省錢技巧，如果想在高通脹下也有更充裕的資金，不妨嘗試一下這些財務策略。

旅行

抗通脹的小技巧：不為便利買單



在我們的日常生活購買中，其實貪圖便利帶來的成本很高，尤其在旅行中，貪圖便利帶來的成本將會更高。GenWealth Financial Advisors的財務顧問John Shrewsbury説道，他經常出差，他觀察到其實很多人都會出現為貪圖便利而付出更高成本的情況，便利是有代價的。



他還指出很多這類例子，例如，住在目的地附近的酒店會比住在稍遠一點的低價酒店要高很多。大多數航空公司會對行李收費，有效包裝行李可以節省更多的行李費。在酒店附近的餐館用餐會比在酒店内更便宜。機場内的食物比外面的昂貴，建議在去機場之前，自己先用餐，這樣也能更節省。

綜上所述，其實貪圖便利會給我們帶來更高的成本，如果願意承受那些不便，將會為自己節省更多錢。

雜貨

抗通脹的小技巧：戰略性地購買食物



對此，加州的《美國新聞》撰稿人和購物顧問Andrea Woroch提出以下幾條建議，幫助更好實現戰略性購物的目標。

1.他提出應該帶著一份清單去商店，盡可能詳細地計劃好本次直至下一次購物的清單。按照清單購買，避免無目的衝動消費。

2.在購物的時候要多格價，盡可能用更低的價錢購買。

3.可以選擇買接近到期的食物，這可能可以比正價節省大約70%，只要確保在過期之前食用即可。

4.如果有車的人士，可以選擇在提供燃油獎勵計劃的雜貨店購物，這樣就可以在加油站兌換積分。

5.可以選擇線上雜貨店購物，這樣可以幫助避免衝動購買食物，網站不定時還會提供優惠券，這樣比現場購物更節省。

購買食物不斷格價是比較麻煩和花時間的事情，如果覺得時間太寶貴而不能做到，這是正常的，但若能按照Woroch的建議方式，將能在超市購物中節省很多。

汽車燃油

抗通脹的小技巧：提前計劃好駕駛路綫和方式



現在油價仍然居高不下，只能從駕駛路綫和使用汽車頻率上做出改變，以此來達到降低成本的目的。

1.建議在出發前計劃好行車路綫，找出從起點到目的地最短的路綫，可以借助手機應用程式來幫助尋找最快路綫。

2.可以選擇與家人或者朋友拼車的方式出行，或者如果要去雜貨店購物，可以選擇和家人朋友交替出發，一週是家人朋友開車，一週是自己開車，這樣也可以達到達到節省油費的目的。

3.最後一個最直白的建議是減少駕駛，現在在家工作已經成為一種趨勢，條件允許的話，可以選擇向工作單位申請在家辦公幾天，這樣是一種減少燃油費的有效方式。

公共服務

抗通脹的小技巧：注意定期審視訂購的服務



在我們決定一些服務的時候，可能會因為沒有其他選擇或者忘記自己還有其他選擇而不在這些方面減少支出。例如電話費、上網費，如果你居住的地區有多家提供這些服務的供應商，請不要猶豫，打電話過去比較幾個供應商得價錢和服務。很多時候新客戶還會有優惠價格和福利，這是競爭所帶來的福利，這些舉動其實也能省錢。



另外，消費者在電器使用方面也會出現類似的問題，很多時候減少洗衣服或使用洗碗機的次數，甚至改變恆溫器的度數也能達節省能源的目的。

保險

抗通脹的小技巧：定期查看保險單



應該花一點時間去認真分析自己的保險單，是否有更便宜的保險計劃，或者可以取消一些不必要的服務、附加組件或未使用的訂閲來節省費用。甚至可以暫停現在不是真正需要的會員資格。

娛樂

抗通脹的小技巧：擺脫一部分東西，但不是全部



首先，娛樂是一個人健康生活的重要部分，每個人偏向的娛樂方式不同，如果這個娛樂方式是自己放鬆的重要娛樂方式，則無需完全戒掉，可以在其他影響不大的地方進行縮減。



網上銀行SoFi.com 的認證財務規劃師Brian Walsh講述一個曾經做過的退休規劃例子，在他的職業生涯早期，曾經為一位準備退休的客戶製定財務計劃。他擁有高爾夫的會員資格，Walsh在他的退休計劃中將高爾夫歸類為可自由支配的會員資格，而客戶很快糾正說道，這是他享受和放鬆的主要來源，寧願遲幾年退休，也不願減少這筆支出。這件事過後，他意識到，其實每個人對可自由支配的東西的定義不同，有些東西對於某些人來講可有可無，對於另外一些人可能是不能割捨的心頭好。



所以，如果某項娛樂是自己不能割捨的選項，那就繼續吧，可以在其他對自己並不是很重要或者暫時未用到的事項上削減開支。例如，你曾經購買了一些流動媒體服務，而現在很少使用，那就可以考慮取消這個服務。再如，有些書本可以在圖書館借閲，而又有購買書籍的習慣，那就可以直接改成去圖書館借閲，這也能幫助節省一筆開支。

我們應該認真審視我們生活中的每個消費小細節，改變固有的思維和消費模式，其實生活中有很多我們不曾注意的不必要支出，長期而言，減少這些支出可能會給我們帶來一筆可觀的存款，或能幫助我們緩解高昂物價帶來的衝擊。

責任編輯：梁政琪

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