【收入中位數】男女收入中位數差距擴闊$1,000　保險及金融業收入最高　男士更有着數？

政府統計處公布，今年6月至8月份香港就業人士每月收入中位數為18,500元，按年增加2.8%。當中，男士與女士的收入中位數差距按年有所拉闊，男士6至8月份的收入中位數為21,000元，而女士則為15,000元，差距相比去年擴闊1,000元。

■6至8月各行業每月收入中位數■

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若按行業劃分的話，6月至8月份收入中位數最高的行業為保險及金融，達33,700元，按年增長10.5%。若撇除「其他行業」分類的話，其次是建造業，收入中位數20,100元。

在男女收入差距方面，除了運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的男女收入沒有差距外，幾乎所有行業都錄得男士收入較女士高的現象。

公共行政、社會及個人服務業的差距最大，男女收入中位數分別為25,400元及12,000元，相差13,400元。其次是金融及保險業，男女相差10,500元，男士的收入中位數可達40,500元，而女士則只有30,000元。

責任編輯：鄭樂怡

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