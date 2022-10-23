【億萬富翁】超級富豪最愛住邊間酒店？一晚套房最貴索價約5萬港元　渡假聖地又會去邊？

擁有逾億身家的人，其生活模式和享受的物質當然比一般人要求的高。近日有調查列出了「億萬富翁」在各項範疇上的喜好，而在酒店住宿的排行榜中可以得出，他們都喜愛住豪華而且每晚的價錢不菲的酒店。而提到假日的好去處，富豪們的旅遊地點都是歐洲一些空曠和風景優美的地區。到底最熱門的酒店是哪一間呢？最豪華的酒店每晚索價又幾多？

豪華列車住宿打入10大 成富豪們之選

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners發布了《億萬富翁報告》，當中列出了億萬富翁們在各項範疇包括酒店、品牌、旅遊之地、消遣活動等最熱門的排行榜。繼上一篇文章提到富豪除了熱愛打高爾夫球外，亦愛好踩單車和釣魚外，近年興起的「Staycation」亦是富豪休閒活動之一。報告列出了在全球各地眾多的酒店中，「超級富豪」最愛去的是排名榜首位於美國名為The Breakers酒店，本網搜尋其12月的房間價格，發現該酒店一個面積有1,700呎的海景套房連自助餐早餐一晚的價錢高達5,490美元（約4.81萬港元）。

而排名第二的是位於拉斯維加斯名為 Bellagio Resort & Casino酒店，這一間酒店的房價較便宜，同樣是12月的房價最高價錢為905美元連稅（約7,103港元）。

除了酒店住宿外，排名於第10位的是備有套房住宿設備的私人豪華列車，可以乘坐列車到其他地方同時享受豪華的住宿服務，由巴黎到布拉格每位乘客3,353英鎊起（2.9萬港元），對於一般市民來說，絕對最高境界的享受。

■10大億萬富翁熱門酒店排行榜■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

報告亦同時列出了「超級富豪」熱門的渡假聖地，10大的排行榜中主要是歐洲地區，排名第一的是美國漢普頓，第二為美國的佛羅里達，另外亦提到富豪們都喜歡經常遊覽世界著名的郊區和街道，例如是紐約市第五大道、倫敦的騎士橋等。

■10大億萬富翁渡假聖地排行榜■

▼ 點擊圖片放大

＝＝＝＝＝

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經