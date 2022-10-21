富豪全電動化序幕　Volvo C40 Recharge P8 AWD

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富豪（Volvo）早已宣布，去到2030年時它們只會生產純電動汽車，再沒有使用內燃機引擎的型號給消費者選擇。這部C40 Recharge P8 AWD，正好揭開了車廠全電動化的序幕。
C40 Recharge車系，其實就是XC40 Recharge純電動SUV的小變種，車尾改用Sportback式斜尾設計，希望為客人提供多一個外形上的選擇。
C40 / XC40 Recharge，乃是富豪車廠史上首個只會配備電力系統的車系，以C40 Recharge P8 AWD為例，它配備前、後各一的雙摩打組合，最大馬力408hp，峰值扭力67.3kgm，其鋰離子電池容量為78kWh，可用電量則是75kWh，以WLTP模式計算，最大續航距離為448公里。
停用動物皮革
另外，在環保這大前題下，從C40 / XC40 Recharge車系開始，往後的富豪純電動車都會完全停用動物皮革，取而代之是一種名為Nordico的材質，它以回收膠樽、酒樽木塞和大自然枯木等材料混合製成，屬於可循環再造的物料。
C40 Recharge P8 AWD的淨車重達2,180公斤，絕對不輕，加速反應卻頗為爽快。廠方公布車輛的0至100km/h加速時間為4.7秒，可是一些外國汽車媒體自行再做測試，出來的成績有不少都較官方數字還要快一點。
由於它配備了前/後動力比例50/50的四驅系統，彎路操控非常穩定，但就不是很跑車化那種，速度稍高的話，車身都會出現明顯傾側，讓駕駛者在適當時候知道進退。
爽快而安全
畢竟，C40 Recharge P8 AWD是一部Crossover式SUV，要兼顧舒適和操控的話，其懸掛設定要有一定行程，藉此營造出平順的行車反應，那自然要犧牲一點駕駛樂趣。
而作為一部面向未來的電動車，C40 Recharge P8 AWD也進一步應用了電動車特有的駕駛系統--One Pedal Drive。一旦啟動這模式後，駕駛者於行車時鬆開油門，車速便會即時大幅收慢，既強化動力回收效果，亦提供明顯的煞車反應。
誠然，駕駛者剛接觸這功能時，往往會令車輛出現很厲害的頓挫，可是花點時間適應後，日後在大部分駕駛環境下，相信都可以單靠改變油門深度來控制加速和減速，真正做到一個踏板走天下的境界。
規格表
售價：$488,800起（一換一優惠）
車型：5門5座位電動SUV
電池：78kWh鋰離子
可用電量：75kWh
最大馬力：408hp
峰值扭力：67.3kgm
驅動形式：四輪驅動、單速自排
懸掛：前～麥花臣／後～五連桿
制動：前／後～通風碟
車身長X闊X高：4,440 X 1,873 X 1,591mm
前/後輪軸距：2,702mm
車重：2,185kg風阻系數：Cd0.319
輪胎：前～235/45R20／後～255/40R20
0-100km/h加速：4.7秒
極速：180km/h（電子限制）
最高續航力：448公里（WLTP）
平均耗電量：19.9kWh/100km（WLTP）
快速充電（150kWh直流電）時間：約40分鐘（0-80%電量）
低速充電（11kWh交流電）時間：約8小時（0-100%電量）
查詢：Wearnes Motors（2927 3388）
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撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌