富豪全電動化序幕　Volvo C40 Recharge P8 AWD

▲ C40 Recharge車系即是XC40 Recharge純電動SUV的小變種，揭開富豪車廠全電動化的序幕

富豪（Volvo）早已宣布，去到2030年時它們只會生產純電動汽車，再沒有使用內燃機引擎的型號給消費者選擇。這部C40 Recharge P8 AWD，正好揭開了車廠全電動化的序幕。

C40 Recharge車系，其實就是XC40 Recharge純電動SUV的小變種，車尾改用Sportback式斜尾設計，希望為客人提供多一個外形上的選擇。

▲ C40 Recharge車系即是XC40 Recharge純電動SUV的小變種，揭開富豪車廠全電動化的序幕。

C40 / XC40 Recharge，乃是富豪車廠史上首個只會配備電力系統的車系，以C40 Recharge P8 AWD為例，它配備前、後各一的雙摩打組合，最大馬力408hp，峰值扭力67.3kgm，其鋰離子電池容量為78kWh，可用電量則是75kWh，以WLTP模式計算，最大續航距離為448公里。

停用動物皮革

另外，在環保這大前題下，從C40 / XC40 Recharge車系開始，往後的富豪純電動車都會完全停用動物皮革，取而代之是一種名為Nordico的材質，它以回收膠樽、酒樽木塞和大自然枯木等材料混合製成，屬於可循環再造的物料。

▲ 車廂座椅改用名為Nordico的材質，是一種用可循環物料製造的人造皮革。

▲ 後座空間說得上足夠，卻不算非常充裕。

C40 Recharge P8 AWD的淨車重達2,180公斤，絕對不輕，加速反應卻頗為爽快。廠方公布車輛的0至100km/h加速時間為4.7秒，可是一些外國汽車媒體自行再做測試，出來的成績有不少都較官方數字還要快一點。

由於它配備了前/後動力比例50/50的四驅系統，彎路操控非常穩定，但就不是很跑車化那種，速度稍高的話，車身都會出現明顯傾側，讓駕駛者在適當時候知道進退。

▲ 這個鐮刀式尾燈綫條，是近代富豪汽車的標誌式設計。

▲ 較高的懸掛行程，為C40 Recharge換來舒適的乘坐感。

爽快而安全

畢竟，C40 Recharge P8 AWD是一部Crossover式SUV，要兼顧舒適和操控的話，其懸掛設定要有一定行程，藉此營造出平順的行車反應，那自然要犧牲一點駕駛樂趣。

而作為一部面向未來的電動車，C40 Recharge P8 AWD也進一步應用了電動車特有的駕駛系統--One Pedal Drive。一旦啟動這模式後，駕駛者於行車時鬆開油門，車速便會即時大幅收慢，既強化動力回收效果，亦提供明顯的煞車反應。

▲ 在着重簡潔的設計手法下， C40 Recharge中控台上的掣鈕寥寥可數。

▲ 視訊系統以Google Android介面作主導，操作反應較富豪汽車慣用的自家開發Sensus系統爽快。

誠然，駕駛者剛接觸這功能時，往往會令車輛出現很厲害的頓挫，可是花點時間適應後，日後在大部分駕駛環境下，相信都可以單靠改變油門深度來控制加速和減速，真正做到一個踏板走天下的境界。

▲ 改用Sportback式斜尾設計後，車身綫條無疑較流麗，但難免影響到尾箱的載物空間。

▲ 雖然富豪車廠已屬中國吉利集團所有，可是其瑞典元素仍很強烈。

規格表

售價：$488,800起（一換一優惠）

車型：5門5座位電動SUV

電池：78kWh鋰離子

可用電量：75kWh

最大馬力：408hp

峰值扭力：67.3kgm

驅動形式：四輪驅動、單速自排

懸掛：前～麥花臣／後～五連桿

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,440 X 1,873 X 1,591mm

前/後輪軸距：2,702mm

車重：2,185kg風阻系數：Cd0.319

輪胎：前～235/45R20／後～255/40R20

0-100km/h加速：4.7秒

極速：180km/h（電子限制）

最高續航力：448公里（WLTP）

平均耗電量：19.9kWh/100km（WLTP）

快速充電（150kWh直流電）時間：約40分鐘（0-80%電量）

低速充電（11kWh交流電）時間：約8小時（0-100%電量）

查詢：Wearnes Motors（2927 3388）

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