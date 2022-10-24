新首相難解老問題 英國經濟前景仍然悲觀

英國即將迎來新首相，曾指出英鎊將陷入「披索式」風險的新加坡銀行指出，英國即使選出新領袖，卻依舊要面對難以解決的老問題，英國經濟仍然會陷入困境。

候選首相難團結保守黨

新加坡銀行首席經濟師Mansoor Mohi-uddin撰寫報告表示，新的首相或許難以團結已經有分歧的執政黨。在幾個潛在候選人之中，辛偉誠是觸發前首相約翰遜辭職的人；但報告同時指，剛辭任內政大臣的Suella Braverman及貿易大臣Kemi Badenoch似乎是比卓慧思更沒有經驗。

報告指，一個有經驗並能團結執政黨的領袖，將關係到預期在本月31日宣布的中期預算計劃。預算案必須以緊縮開支來穩定英國的財政狀況。

高通脹與經濟衰退風險難解

該行指出，無論任何人上台，繼續都要解決高通脹與潛在經濟衰退的雙重風險。就像目前全球各國一樣，這兩大風險，本身就存在矛盾。新加坡銀行指，即使英國經濟面對衰退風險，英倫銀行仍極有可能在11月3日的議息會議上，大幅加息1厘。

該行預計，卓慧思下台只能短暫舒緩英鎊的波動，但英國政府的赤字仍將達到GDP的5%，經常賬赤字達到GDP的8%，明年GDP亦將倒退0.8%。英國的經濟問題，難以一下子解決。

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