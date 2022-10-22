活期存款4.8厘要鎖定資金？最高7.28厘又有咩條件？拆解高息活期魔鬼細節

除了定期存款，近日不少銀行的儲蓄存款（即活期）年利率都隨着按息上調，而部分銀行為吸客，更推出特惠儲蓄年利率，通常都是月月增息的模式。然而這類優惠很多時都是「標題黨」，例如最高7.28厘，原來只是其中一個月；最高4.8厘，原來要鎖定資金，少過一定金額就沒有4.8厘。

本網搜羅5間銀行的高息活期優惠，拆解當中的魔鬼細節。如果能夠達到指定條件，確實比定存更靈活、又能享有高息。

5銀行儲蓄存款優惠

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活期都要鎖定 咁同定期有咩分別？

華僑永亨日前推出「息飛」港元儲蓄存款優惠，標榜最高有4.8厘，登記期為即日起至11月10日，但在登記期內一定要有最少10萬元的新增資金，並在存款期(11月14日)開始後，保留這10萬元或以上的新增資金在戶口內。如果存款期內，這筆新增資金少於10萬元，年利率即跌至只有0.375厘。

活期的意思就是能夠靈活進出，如果要鎖定數個月，那不是定期嗎？不過，這計劃仍較定期靈活，例如你可以先新存入15萬元，有需要時拿走5萬元，仍有高息優惠。

不過，在上述5間銀行中，就只有華僑永亨設有這機制。其他銀行方面，若客戶中途取走款項，剩餘的款項也能繼續享有年利率優惠。

分階段計算利息 平均年利率比標題低

市場部的宣傳，有時也很「標題黨」。這類月月增息的模式，在存款初期年利率會較低，例如渣打的「高息馬拉活期存款」，開戶當日至11月30日是2厘年息，12月1日至明年1月2日是3厘年息，明年1月3日至1月31日才有4.5厘，即是說，只有不足1個月是有4.5厘年息的。

上述5間銀行當中，最清晰又最高息的，當屬信銀國際，因為它拉勻平衡都有4厘。假設在最後的登記期10月29日存款，至11月30日有2厘，12月則有2.8厘，明年1月則有7.28厘。平均計算，剛好約4厘。

要做任務 不一定是「坐享」高息

花旗銀行的開戶獎賞則非月月增息，而是很清晰地列出，開戶後3個月，每一個月都有3%儲蓄年利率的裝賞。不過如果要享有4.9厘，則要額外做多項任務，例如投資、用信用卡等等。

果然，世界上沒有免費午餐，定期存款設下各限門檻（指定理財戶口、最低存款額等等），高息活期同樣不是容易賺的錢，大家要謹記看清條款。

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