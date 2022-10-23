換美元避險 再做定期 1星期最高10厘 賺息又保本

強美元的形勢似乎短期內都不會改變，適逢美元長息定存衝上5厘高位【見此處】，換美元做定期似乎賺息又保本，如果不想把資金鎖定數個月至1年這麼久，可考慮短期存款。以下搜羅各銀行的1星期及1個月美元定存，由於存期短，最高可達10厘，但留意有不少需為兌換資金或新資金，起存門檻也各有高低，亦有些銀行需為指定理財戶口。

1個月美元定存（年息由低至高排列）

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1個月存息最高4.48厘

佔據各存期「高息王」的富邦銀行，1個月存期的年息也是最高，達4.48厘，起存額也沒有其他存期那麼高，為10萬港元等值，以此計算，不計滙兌成本，1個月賺息約373港元。

息率排第二高的信銀國際，1個月美元定存年利率為3.38厘，起存額只1萬港元等值。

花旗銀行近年積極吸年輕新客，該行設有1個月美元3厘優惠，專為全新Citi Plus客戶而設，而Citi Plus是沒有存款結餘要求的戶口。

1星期美元定存（年息由低至高排列）

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1星期存息最高10厘

1星期美元定存最高為10厘，以10萬港元計算，1星期賺息約192港元。但留意上述銀行全需為兌換資金，且恒生銀行的10厘及渣打銀行的9厘，均需為指定戶口。

1星期美元短存，年利率不及其他外幣例如英鎊、澳元，但美元波動率遠遠較低，其他外幣則有較高貶值風險。

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