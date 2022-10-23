【好去處】IKEA 海底世界展覽 從玩具入手培育下一代守護海洋

塑膠廢物所造成的海洋污染，不但令無數海洋生物的家園危在旦夕，更影響整個生態系統。IKEA由即日至11月4日於本港4間分店舉辦海底世界（Under Havet）海洋保育展覽，讓小朋友及大人了解海洋污染的元兇，以及如何從家居日常的選擇出發保育海洋。

展覽以生動有趣的海洋漫畫形式，展示不少身邊的事物，都有機會成為海洋污染的元兇，並同時探索讓污染物重生的機會。漫畫中的海洋污染物除了常見的即棄用品如塑膠餐具外，還包括被小朋友棄置的玩具，從而令大家反思到，日常生活中很多微小的舉動，其實也可能在不知不覺間破壞着海洋，提醒我們要更加注意自己日常製造的塑膠廢物。

展覽亦分享了IKEA將海洋污染物重生的方法，為海洋保育出力。其中包括將海洋塑膠廢棄物回收再造成為再生聚酯纖維（Recycled Polyester），再以再生聚酯纖維生產綠色環保的玩具。今年10月新推出的Blavingad海洋系列新品，亦首次以100%回收物料製造，透過孩子們最愛的海洋動物絨毛玩具及家居用品，激發他們對海洋的好奇心，從小建立海洋保育概念。系列中絨毛玩具的填充物由再生聚酯纖維製成，小朋友可以運用想像力、角色扮演和教育遊戲的魔力，自然而然地學會保持海洋潔淨的重要性，成為未來的海洋保衞者。

此外，其官方網頁同時設有「海底世界」活動專頁，利用問答小遊戲，令大眾更加了解海洋的價值及海洋保育面對的挑戰。

海底世界海洋保育展覽 日期：即日至11月4日 地點：IKEA銅鑼灣、沙田、荃灣及九龍灣分店 網址：按此

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作者、責任編輯：李越樺

【原文：IKEA 海底世界展覽 啟發下一代守護海洋 （收費文章）】

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