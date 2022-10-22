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適逢金秋蟹季 食材配足1.5 両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜

精明消費 13:00 2022/10/22

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農曆九月是品嘗大閘蟹的時令季節，今個金秋蟹季，翡翠拉麵小籠包推出8道蟹粉佳餚，精選大閘蟹製成黃金蟹粉，再以其入饌，為一眾蟹粉呈上豐富惹味的盛宴。首推必是蟹粉小籠包（88元），內餡的蟹粉、湯凍及鮮肉均採用黃金比例配方製成，肉餡裹着甘香四溢的蟹黃，輕咬一口，陣陣大閘蟹香徐徐滲出，甘甜無比。

大廚們特意搜羅當造食材來伴蟹粉，率先登場有蟹粉豆苗，豆苗有秋冬蔬菜界「上菜」之稱，與同樣矜貴的手拆黃金蟹粉一拍即合。廚師以傳統手法，精選豆苗至鮮嫩部分，並加以快炒，最後加上足足1.5 両蟹粉，油香撲鼻，令豆苗生色不少。而芙蓉蟹粉蟹肉賽螃蟹（188元 / 4件），是先將蛋白快炒至順滑軟嫩，加上滿滿金黃蟹粉蟹肉，滿口盡是蟹的鮮甜及油潤，再以蟹蓋盛載，賣相精緻。

秋風起 食蟹季節到 7間大閘蟹放題推介

主食方面則有蟹粉豆腐煲（118元），蟹粉充滿蟹黃油香味，包裹着滑溜溜的豆腐粒快炒，口感濕潤順滑，風味一絕，佐飯一流。喜歡口感特別的可選蟹粉蝦球鍋巴（188元 / 4件），香脆可口的鍋巴上配有分量十足的蟹粉及爽口彈牙的蝦球，一脆一嫩，每口都能感受到蟹粉濃郁味道，非常匹配。

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作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 （收費文章）】

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