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【好去處】日本「秋櫻」盛開旺季 推介福岡4個賞花勝地

精明消費 15:00 2022/10/23

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每年10月至11月是日本波斯菊綻放的季節，因為花瓣的形狀和櫻花相似，故這段時份開花的波斯菊又被稱為「秋櫻」。

日本開關，不少港人急不及待到「鄉下」朝聖，如到福岡，可以順道到以下4個地點欣賞波斯菊的美態。

1.能古島 Island Park

島上種植近一百萬株波斯菊，單是島的北部Island Park已栽種了55萬朵，到了秋天花海遍布山丘，和後面的海天連成，醉人指數滿瀉。

能古島 Island Park

地址：福岡市西區能古島
花期：10月上旬至11月上旬
開放時間：9am至5:30pm（星期日及假日9am至6:30pm）
入場費：高中生或以上：1,200日元、中小學生：600日元、3歲或以上：400日元
交通： 由市營渡船「姪浜渡船場」坐船至「能古渡船場」約10分鐘，乘前往「Island Park」之西鐵巴士至終點站下車。
網址：按此

    點擊圖片放大

2.麒麟啤酒公園

位於麒麟啤酒的福岡工場，遊客可參觀工場設備及啤酒的製造過程之餘順道賞秋櫻。工場正門前的7萬呎草地上，1,000萬朵波斯菊盛開，十分壯麗。花開期間，逢星期六、日及假期免費穿梭巴士往返甘木鐵道「太刀洗」站至「麒麟啤酒公園」。

麒麟啤酒公園

地址：朝倉市馬田3601番地
花期：10 月中旬至 10 月下旬
啤酒工場開放時間：9:30am 至 3pm
交通：甘木鐵道「太刀洗」站下車步行約15分鐘
網址：按此

3.海之中道海濱公園

這裏可說是愛花之人樂園，開滿了鬱金香、粉蝶花、玫瑰花、油菜花等花卉，在秋高氣爽時，也是賞波斯菊的熱門地，約150萬株一望無際的波斯菊盛放，打卡打到手軟。

海之中道海濱公園

地址：福岡縣東區齋藤崎18-25
花期：10月中至10月下旬
開放時間：9:30am至5:30pm
交通：JR香椎綫「海之中道車站」
網址：按此

    點擊圖片放大

4.若松波斯菊之道

位於玄海國定公園的若松北海岸，沿海迷人景致聞名遐邇。由「脇田海岸」至若松市中心，沿途可看到2.5公里長的波斯菊花田，10月初更會舉辦「若松波斯菊街道」活動，非常熱鬧。

若松波斯菊之道

地址：北九州市若松區向洋町（向洋橋側）
花期：9 月下旬至 10 月
交通：乘市營巴士至「赤崎」下車、步行約10分鐘。

 

作者：周美好

責任編輯：黃依情

【原文：日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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