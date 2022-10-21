政府終於為流動網絡商做對了事？住宅訊號不良的問題 終於可以解決了嗎？

行政長官的施政報告，以往對電訊業的著墨確實不多，但近年因為政府要拓展創科產業，電訊基建成為不可或缺的設施，因此電訊政策又再出現於施政報告中。今年行政長官李家超首份施政報告，便為一眾流動網絡商帶來好消息，便是政府計劃修例，要求所有新建樓宇預留位置，以安裝流動網絡設備。雖然僅限新建樓宇，也不知新法例何時實行，但新政對香港成為智慧城市鋪下堅實的基礎。

雖然香港的流動通訊網絡覆蓋在世界上數一數二的好，但始終網絡覆蓋受太多因素影響，例如發射站的擺位及大廈的方向等，都影響網絡接收，特別是室內接收。薑餅人所住的屋苑單位，雖然未至於收不到訊號，但長期5G只有一格，下載速度也未如理想，但一到樓下就恢復三位數的下載速度。這相信是薑餅人住所附近沒有發射基站所致。

電訊商要進大廈鋪網 需與管業處大鬥法

電訊網絡商一直面對的難題，就是政府沒有賦予公共事業的准入權，讓網絡商一如電力公司和煤氣公司般，有法定權力進入大廈內鋪設系統提供服務。而電訊商要進入大廈鋪網，則需要與管業處和業主們大鬥法，光纖固網以往受制於管道不足，即使大廈開放鋪網，也可能因為管道擠塞而不能為客戶提供服務，或要駁線來提供服務。但一說到流動網絡發射站，不少業主，特別是私人屋苑的業主都立即「落閘」，原因就是發射站幅射水平令人不安。

早前便有周刊大篇幅報道，指有網絡商租用不少住宅舊樓單位放置發射基站，不少住戶住在隔壁也未必知道鄰居是一座大機器。 網絡商要出此下策，也是因為不少私人樓宇的業主都不願安裝網絡設施，結果就是流動通訊的用戶越來越多，但可用作興建基站的地方卻越來越少。

今次施政報告中，提及5G的新政策就只有一段「修訂《電訊條例》(第 106 章)及相關指引，確保新建樓宇預留適當空間以供電訊商裝設相關設施。」這一段文字是否代表賦予網絡商法定權力入大廈鋪網呢？另外，《電訊條例》(第 106 章)要如何去修訂，相信也必然會引起各持份者的關注。

如何預留位置 地積比怎處理 需先解決大量問題

對網絡商而言，若能擁有權力進入大廈內安裝發射設施，自然是最佳的安排。但若要求任何新建樓宇預留吉位供電訊設施，究竟當中的地積比率、地價以及其他安排又要如何處理呢？相關的成本又如何處理呢？另外，政府又會否規定擺放相關設施的位置例如天台？若然是的話，那麼日後頂樓會否變成空置樓層呢？

薑餅人記得曾經得知一個個案，是某新界區的私人屋苑入伙後，很多某台的手機用戶紛紛致電熱線投訴接收不良。該台立即聯絡屋苑管理處商討安裝基站改善接收，但連續多次被拒。結果，該台聯同一眾業主及住戶寫陳情信，要求管理公司容許在屋苑安裝基站，才能讓管理公司批准網絡商安裝基站。

由此可見，電訊商雖然提供著當今智慧城市必備的基建，但面對私人屋苑管理公司，地位也很卑微，要以聯署方式才能建站。政府現在踏出了第一步，但下一步要防止地產商從中作梗，那便是李特首的功課了。

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