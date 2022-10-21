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定存衝上5厘 12個月港元4.6厘 美元最高5.1厘

收息攻略 10:51 2022/10/21

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連日來定存長息一直創新高，在衝破4厘後，一直由4.1厘、4.2厘加至昨日建行亞洲的4.3厘。而此前一直佔據最高存息的富邦銀行，今日終於出手，把標準直接抬高至5厘水平。

富邦銀行今日把全線美元及港元定期存款的年利率都上調，12個月美元長息最高去到5.1厘，12個月港元長息亦加至4.6厘，由3個月到12個月存期，最多大手加息近1厘，在各存期都重奪「存息王」之位置。

富邦銀行定期存款

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入場要100萬元  且需經分行敍造

美元方面，富邦12個月年利率為5.1厘、9個月4.95厘、6個月4.8厘、3個月4.7厘，不同存期，全部都是全城最高。

港元方面，富邦12個月年利率為4.6厘、9個月4.5厘、6個月4.4厘、3個月4.2厘，同樣各存期都是全城最高。

留意上述大部分的存期入場費都要100萬港元（或其等值的美元），而且大部分都需經分行敍造。

目前已有逾10家銀行的港元定存長息達到4厘或以上，詳見此處

＝＝＝＝＝

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