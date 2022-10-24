虎牌萬聖節優惠 打邊爐必備電子鍋62折 歐舒丹聖誕倒數驚喜日曆55折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.虎牌產品 萬聖節優惠 低至53折

即日起至10月31日，虎牌產品網店推出多款產品優惠低至53折，包括派對烤肉或邊爐必備的小型多用途電子鍋、裝汽水或啤酒的碳酸保溫杯、泡茶必備的電熱水壺、盛載各種料理的不銹鋼真空燜燒杯及20種烹飪功能的日本製壓力IH電飯煲等。本月購買電器產品滿1500元，即享額外9折優惠。

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2. 歐舒丹：聖誕倒數驚喜日曆 官網優先發售

L'OCCITANE 2022聖誕倒數驚喜日曆在官網優先發售，圖案由法國插畫家Éva Offredo精心繪製，包裝採用環保材料製成，内含24件暢銷皇牌產品。包括經典聖誕倒數驚喜日曆590元（價值:1,064元）、臻緻聖誕倒數驚喜日曆990元（價值:1,282元）。

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3.一田：火鍋/海鮮/零食優惠 eShop網上率先賣

即日起至10月30日，過400款食品選擇，海鮮靚肉、火鍋必備，還有大量零食優惠。單一訂單滿1,000元更可免運費，免搬、免排隊，方便快捷等收貨。

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撰文：hket小編

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