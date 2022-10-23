【消費優惠】數碼港艾美酒店x護膚品牌　推「味遊紐約」下午茶兩位售$568

香港數碼港艾美酒店餐廳Southside Bistro與紐約護膚品牌MALIN+GOETZ聯手推出「味遊紐約」下午茶（$568 /兩位用），酒店廚師團隊以MALIN+GOETZ精簡高效的護膚和香氛系列主要的天然成分，包括甜酒及佛手柑等做靈感，設計10款下午茶美點，包括4款鹹點及6款甜點。

下午茶先由清新輕怡的蜜瓜莫吉托配奧賽嘉魚子醬及水芹菜揭開序幕，緊隨其後的鹹點還有香草蝦配芹菜及香烤麵包片、迷你青豆薄荷餡餅及紐約風味黑胡椒牛肉配芝士多士。

糕餅主廚亦設計了多款精緻甜點，包括甜而不膩的佛手柑慕絲蛋糕、莫吉托慕絲蛋糕、海鹽焦糖朱古力忌廉泡芙、紐約芝士蛋糕及蘭姆葡萄蘋果蛋糕。壓軸的還有新鮮焗製的香草鬆餅，配香滑奶油及自家製雜莓果醬，下午茶亦包括兩杯意大利名牌illy咖啡或茶。

若想小酌一杯享受微醺的午後時刻，可另加$100將套餐飲品升級至莫吉托雞尾酒兩杯，由蘭姆酒、青檸、薄荷、梳打水及氣泡酒調配而成，冰涼透心，令下午茶體驗更添圓滿。

凡惠顧「味遊紐約」兩位用下午茶，每位客人可分別免費獲贈MALIN+GOETZ禮品套裝一份，合共價值$200，包括甜酒身體及手部潔膚露（10ml）、維他命b5身體補濕乳霜（10ml）、大麻香水體驗裝（0.75ml）、甜酒香水體驗裝（0.75ml）及MALIN+GOETZ購物禮劵（$50），禮品數量有限，先到先得，送完即止。

電話：2980 7417

作者、責任編輯：招美寶

【原文：數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶（收費文章）】

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