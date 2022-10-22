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【消費優惠】city'super九州美食節　必試$55日本原個烤番薯

精明消費 15:00 2022/10/22

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日本開關後，不少哈日迷已急不及待返「鄉下」，如果你暫時仍未能動身遠行，不妨先到city'super走一轉，因由即日起至10月31日會舉辦「九州の產物」美食節，集齊當地多款名物，包括持續環保海鮮刺身、拉麵、白米、蔬果及甜點等，暫時滿足大家「思鄉」之情，吃飽後再計劃遊日行程。

今次美食節的焦點之一，是多款可持續環保海產，包括日本鮮鯛魚塊及鮮縞鰺魚塊，以及鯛魚刺身、縞鰺魚刺身及吞拿魚赤身刺身。海產更可搭配不同的醬油，如宮島醬油唐津宮日節山車系列的濃口醬油或刺身醬油，可帶出刺身原有風味。

吃雞湯拉麵仍未滿足，還有其他九州拉麵之選，包括丸一九州之旅大分青柑橘拉麵（$22），以雞、沙甸魚及鰹魚熬成的湯底，搭配本釀造濃口醬油及大分縣的青柑橘果汁，味道清爽及帶柔和的酸味。還有渡邊製麵一風堂豚骨拉麵套裝（$168），是一風堂的拉麵套裝，內有白丸、赤丸各兩食拉麵，白丸味道醇厚、赤丸香濃。

日本第一番薯

麵以外亦有米飯之選，來自九州不同地區的米各具特色，包括O-Etsu精選免洗米福岡縣產元氣米，顆粒分明，光澤及具黏度，即使冷卻後依然美味。佐賀縣產佐賀日和米則顆粒大，有嚼勁，米香撲鼻。長崎縣產笑之丸米外形圓渾，十分鬆軟。同樣是澱粉質豐富的番薯，也是九州的特產，可選有「日本第一的番薯」之稱的Gotonagasaki原個烤五島番薯（$55），採收後會於溫室存放40日後才烤焗，可增加甜度。同時也有不同口味的番薯布甸（各$39），包括採用紫薯製成的紫薯布甸、甜度極高的安納芋番薯布甸及味道清淡的乙女芋番薯布甸。

九州的著名長崎蛋糕當然亦不能少，這款須崎屋和三盆糖五三燒長崎蛋糕（$109），普通長崎蛋糕的蛋黃與蛋白比例為5:5，五三燒長崎蛋糕則是5:3，蛋味更濃郁。要烤製成功，要仔細攪拌材料及調整烤爐溫度，現時只有數名長崎職人才能烤出五三燒長崎蛋糕。飲品也有不同的選擇，九州的Takachiho甘酒，與使用酒糟製成的甘酒不同，不含酒精，搭配有益腸道健康的一萬億乳酸菌，亦沒有添加任何糖及防腐劑，喝起來更健康。

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電話：2736 3866

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：city'super 九州美食節 海產拉麵蔬果 應有盡有（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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