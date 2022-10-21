積金「好僱主」難做？不做好僱主的代價更大

早前積金局公布，今個年度4月至8月已向僱主發出逾14.5萬張付款催繳通知書，每月平均較2019-2020年度同期上升34%，估計是不少企業因受疫情影響而陷入財困之故。

上述情況令人憂慮，但其實香港亦不乏「好」僱主。早前有幸出席由積金局舉辦，一年一度的「積金好僱主」*嘉許典禮。今年共有超過1,900間機構獲得嘉許，較上一屆增加9%，創歷年新高。根據積金局要求，只要符合以下三個條件，便可申請成為「好」僱主：

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首兩項要求，都是作為僱主的「基本」要求，但每次與僱主談及第3項時，大家總覺得難度甚高，或者會帶來額外的工作量，甚或增加了營運成本。但事實又是否真的如此？

首先，若僱主可以提供兩個或以上的強積金計劃，僱員就可享有更全面的基金選擇。例如，若本身的強積金計劃沒有保本基金的選項，則僱員亦可選擇另外一個帶有保本基金選項的計劃。此舉一方面可以在今年動盪的投資市場，為僱員提供一個保本的選擇，另一方面亦沒有為僱主帶來額外成本。而在行政的工作量方面，如能善用數碼工具的協助，這只是輕而易舉。

至於自願性供款及其他退休福利，或多或少會為僱主帶來額外成本，但大家也不能忽視此舉同時帶來的利益，就是留才的效果。作為僱主或人力資源部負責人，就必定深知，招募人才的成本往往較留才的高。

最後，當大家在計算做「好僱主」的成本時，不如先想想不做好僱主的代價。當香港逐步走出疫情的陰霾，失業率加上經濟環境均有所改善，定必為企業帶來招才和留才的成本壓力。作為精明的僱主，除了加薪、加福利，將自己打造成積金「好」僱主，正是僱主與僱員雙贏的理想方案！

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