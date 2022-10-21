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經濟學家對明年越來越悲觀 預計衰退的比率增加

個人增值 08:00 2022/10/21

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《華爾街日報》對經濟學家的最新調查顯示，預計隨著美聯儲努力降低居高不下的通脹、經濟萎縮，以及僱主因應這種情況進行裁員，美國將在未來12個月內陷入衰退。

平均而言，經濟學家認為未來12個月出現經濟衰退的概率為63%，高於7月份調查的49%。這是自2020年7月上一次短暫但急劇的經濟衰退之後，該調查預測的衰退概率首次高於50%。

經濟學家對2023年的預測越來越悲觀。他們現在預計明年首兩季的GDP將萎縮，首季平均預測收縮0.2%，次季收縮0.1%。上一次季度調查時他們仍預計溫和增長。

調查還顯示，經濟學家預計僱主將在第二和第三季度通過削減工作崗位來應對增長放緩和利潤更加疲軟的問題。經濟學家認為，第二季度的非農就業崗位將平均每月減少34,000個，第三季度將平均減少38,000個。根據上一次調查，他們預計僱主在這兩個季度將每月增加約65,000個工作崗位。

預測人士上調了對經濟衰退的預期，因為他們越來越懷疑美聯儲能否在不誘發失業率上升和經濟衰退的前提下繼續升息以冷卻通脹。約有58.9%的經濟學家認為，美聯儲加息將會過度，導致不必要的經濟疲軟，比例高於7月份45.6%。

不過，經濟學家的平均預測表明，他們預計經濟衰退持續的時間將相對較短。在那些認為明年發生經濟衰退的可能性大於50%的經濟學家中，對經濟衰退持續時間的平均預期為八個月。相比之下，二戰後美國經濟衰退的平均持續時間為10.2個月。

 

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