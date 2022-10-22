【億萬富翁】擁1億美元成「超級富豪」新基準　富豪都愛踩單車和釣魚？（附10大富豪最愛活動）

對於不少香港人來說，今時今日能夠「上到樓」已經是幸運的事，不會奢求發達成為「超級富豪」。近日有報告指「超級富豪」迎來新的基準，其資產價值需要超過1億美元的人。另外，報告亦統計了億萬富豪們在各項目中會選舉活動。本網今次列舉了頭10大富貴們平日消遣時間最常做的活動，到底高爾夫球是否仍是富豪們必做的活動呢？

美國成全球最多億萬富翁

國際投資移民諮詢公司Henley & Partners近日發布了《億萬富翁報告》，報告指出成為「超級富豪」的新基準，提到在1990年代後期，3,000萬美元被認為是「超級富豪」的定義，但此後資產價格大幅上漲，令1億美元成為新的基準。美國擁有億萬富翁的人數為9,730位為居全球榜首，僅次的是中國和印度，分別有2,201和1,132位億萬富翁。

騎單車和釣魚都上榜

除了列出各國和各地區的億萬富翁人數外，報告亦有列出了億萬富翁們在酒店、品牌、旅遊之地、消遣活動等會作出的選擇。其中，在億萬富翁們消遣活動中發現，高爾夫球仍然是富貴們最愛的活動之一，排名榜首。

而僅次的消遣活動為藝術品收藏。最特別的是騎單車和釣魚都成為了超級富豪們最喜歡的10大消遣方式之一，分別排行第3和第6。報告補充，對於眾多釣魚者而言，飛蠅釣特別受歡迎，他們最喜歡的河流遍布世界各地，從美國、蘇格蘭到新西蘭。

■10大億萬富翁消遣活動■





▼ 點擊圖片放大









富翁愛追求奢侈品收藏

除了藝術品收藏外，上榜的活動有排行第7的古董車收藏，以及是排行第10的腕錶收藏。報告指，這些奢侈品收藏上榜顯示出富翁們傾向將數百萬美元中的一部分轉移到預期的追求上，例如會花費在價值100萬美元的百達翡麗手錶、市場價值超過850億美元的藝術品，又或者是1960年代價值4,000萬美元的法拉利250 GTO古董車等。而報告補充，腕錶收藏是自2000年開始登上10大排行榜中，而在此之前為葡萄酒收藏，換言之，葡萄酒收藏跌出了10大排名，不再是富豪們熱愛的消遣活動。

與此同時，報告亦有仔細列出在古董車收藏中，最受富豪們熱愛的汽車款式，前5位的車款包括1960年代價值4,000萬美元的法拉利250 GTO、1990年代的價值2,000萬美元的麥拉倫F1、1950年代價值400萬美元的Aston Martin DB4 GT、1950年代價值200萬美元的Mercedes Gullwing 300 SL，以及1970年代價值150萬美元的林寶堅尼Miura。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App