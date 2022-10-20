內地市場較重要 好過吸引年輕一代 港財富管理行業 增長重心轉移

雖然市況波動，但香港私人財富管理行業於2021年錄得資金淨流入6,380億港元，不過有調查顯示，財富管理行業的預期增長正在減慢，而且行業重心亦由吸引年輕一代，改為透中國內地市場。

私人財富管理公會與畢馬威共同撰寫的《香港私人財富管理報告》顯示，67%的會員機構預計行業的資產管理規模(AUM)在未來5年將以每年6%至10%的速度增長，較上一份報告多9個百分點。

不過，預期高速增長的會員機構則有所下跌。今年有22%的會員機構預期增長率為11%至20%，較上一份報告少8個百分點；預期增長21%至30%的有3%，較上一份報告減少3個百分點。

私人財富管理行業預期增長

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而且，調查顯示，中國內地是業界首要的增長主題，滲透中國內地市場已超越吸引年輕一代及家族辦公室，成為行業的第一增長動力。

受訪的會員機構預計，來自中國內地的資產管理規模比例將於未來五年內從目前的38%上升到接近50%。其中，86%的機構認為大灣區對實現增長而言是「非常重要」或「重要」。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，很高興私人財富管理客戶繼續視香港為具吸引力的財富管理樞紐，其優勢包括香港鄰近中國內地及與大灣區融合、交易和開戶的便利性、投資選項等。她表示，「隨著香港逐步放寬防疫限制，尤其是出行限制，我們有信心私人財富管理行業將加快增長，特別在吸引新客戶方面。」

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