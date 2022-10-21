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與視覺藝術家聯乘　Vacheron Constantin把時計分形幾何化

博客 13:00 2022/10/21

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在錶界有神級地位的Vacheron Constantin，270年孜孜不倦為製錶界磨鍊出只此一家的工藝與專業知識，當然，他們不只懷著懷錶的舊，還不斷突破界限與想像。正如今年品牌邀請本地新媒體兼視聽藝術家h0nh1m（張瀚謙）攜手合作，在香港推出一系列名為「TimeFlux（湧現之時）」 的跨界藝術裝置。

是次高級製錶工藝展於亞洲協會香港中心舉辦，是品牌向大眾展示其製錶的工藝，並向其270年傳統歷史致敬。（圖片：品牌提供）

較早前，Vacheron Constantin（江詩丹頓）在亞洲協會香港中心上演了一場別開生面的高級製錶工藝展，為讓錶迷探索品牌的傳統工藝與複雜功能，與香港新媒體兼視聽藝術家h0nh1m（張瀚謙）ｘ手來一次的沉浸式體驗之旅，由張瀚謙為江詩丹頓特製的藝術裝置系列的第二件作品「TimeFlux∞」展開。

TimeFlux是透過磁流體這種由納米大小的磁粒子組成的流體來表現和探索時間流動的無限極限。（圖片：品牌提供）

將時間磁動概念化

在香港推出一系列名為TimeFlux 的跨界藝術裝置。其靈感源於品牌高級製錶複雜功能背後的科學與藝術的結合，及其所延續和不斷開創出的無限可能與新領域。

這個裝置的特別之處，是透過磁流體這種由納米大小的磁粒子組成的流體來表現和探索時間流動的無限極限。 h0nh1m把這些粒子比作「時間分子」，以一種集成磁動能驅動，使之懸浮在玻璃「時間模塊」中躍然律動。其中首個裝置TimeFlux∞於是次高級製錶工藝展上首次亮相，而第二件作品TimeFlux9稍後將於江詩丹頓海運大廈旗艦店展出。

張瀚謙透過其工作室內的機械臂及一套特別的演算程式，讓「時間」在「時間模塊」中依照分形算法詩意地流動。「分形幾何」概念是一種複雜且永無止境的數學形狀，它們通過在持續的遞迴循環中不斷重複一個簡單的片段而形成，從而令整個藝術裝置的視覺更具吸引力。

把這些粒子比作「時間分子」，以一種集成磁動能驅動，使之懸浮在玻璃「時間模塊」中躍然律動。（圖片：品牌提供）

張瀚謙（h0nh1m）是本地以裝置藝術及視聽表演聞名的藝術家，主要以電子、聲音、影像和新媒體的創意技術展現其創作風格與獨特美學，其人工智能及數據藝術裝置作品「浪書」更於香港故宮文化博物館登場。（圖片：品牌提供）

讓閱時添上玩味性

大概你跟我一樣，聽「分形幾何」這抽象詞彙，感到難以理解的複雜。其實藝術家是想透過這個藝術裝置詮釋時間，與錶匠以不同手法去計算時間有異曲同工之妙：在不同高級製錶複雜技術上，如何讓時計變成可報時的裝置，從報時變成三問，如何逆跳，令閱時的方法更添玩味性。

張瀚謙表示其創作靈感源於波蘭出生的法裔美國數學家Benoit Mandelbrot的著作《大自然的分形幾何學》(The Fractal Geometry of Nature)，他說：「分形是一種無限重複的形狀，其每個部分，無論大小，均與整體圖案非常相似。它可以在日常生活中許多不同層面找到，比如在大自然、科學和藝術當中。數學家Mandelbrot發揚的分形數學啟迪了許多不同領域的科學家及藝術家。」

會場還展示了品牌5大高級製錶複雜功能的不同展區，包括陀飛輪、三問及兩問報時、萬年曆、逆跳等。（圖片：品牌提供）

3款不同年代推出的陀飛輪，包括（右起）1990年的懷錶款式、1993年的腕錶和2012年酒桶形的款式，可看到品牌不斷的革新。（圖片：品牌提供）

2005年所推出的Tour de I'lle Grand Complication腕錶，是集三問、陀飛輪、萬年曆於一身。（圖片：品牌提供）

從以帶出江詩丹頓這次的引以自豪的5大高級製錶複雜功能的展區，欣賞陀飛輪、三問及兩問報時、萬年曆、逆跳及其他特殊顯示功能，以及計時碼錶的製錶工藝，透過多款特別為這次展覽蒐羅的歷史傳承時計帶出品牌最新系列，以詩意方式來為錶迷上演一場時間之旅。

當然少不了被移植了陀飛輪機芯的Fiftysix系列和Traditionnelle系列腕錶。（圖片：品牌提供）

產品查詢：2104 3311

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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