專家也難逃追逐虧損 何不坦然接受損失 適時退出

港股昨日一度創逾13年新低，又到了很多投資者的噩夢時刻。看著自己的虧損，到底選擇及時止蝕還是繼續持有等待起死回生？此時投資者們一定飽受折磨，不甘於接受虧損的現實，也害怕賣出後股市會反彈回升。對此，《華爾街日報》的專欄作家Jason Zweig提出建議，要坦然接受自己的失敗，並且不斷調整自己投資或者抛售的決策，在現實不能達到預想情況時，應該及時止損，否則將可能會蒙受加倍的損失。



幾乎每個投資者都知道這句話中蘊含的智慧：「及時止蝕，繼續賺錢。」，但投資者們一般都不願意承認自己的失敗，導致在資產貶值的時候，不會選擇賣出。他們總是假裝自己帳面上沒有損失，或是安慰自己，後面會好起來。另一方面，他們覺得只要不承認自己投資失策，不賣出離場，就還是賬面數字，沒有真的蝕錢。他們還會覺得有可能剛剛賣出的資產又馬上反彈，或選擇轉投在其他地方後，可能又會繼續下挫。基於投資者們如上的心理活動，怪不得虧本賣出會這麽難，也難怪這麽多人會在熊市中選擇靜觀其變。

專家也難守止蝕線 人手調低止損指令

在最近一項研究中，研究人員分析了一家國際線上券商近19萬名交易員是如何使用止損指令的。這類指令的目的就是在投資產品跌至預定的指定價格時將其自動賣出，從而控制虧損額。

假設現在以20美元買入一隻股票，並將止損令的觸及點設在15美元，也就是當這隻股票跌至15美元時，將會自動賣出。而在實際操作中，人們會抛開這個限制，當股票跌向15美元時，他們可能會將止損觸及點下調至10美元。如果繼續跌至10美元，則可能會再次下調至7美元，以此類推，不斷調低自己的底線，去搏取股市的反彈。以上行為不單普通投資者會有，連專業交易員也無法逃出追逐虧損的魔爪。根據研究顯示，先前設置過止損令的線上交易員在進行相關操作時，40%情況下，他們會進一步降低止損令觸及的點位。

設「終止標準」及時止損

從以上現象也能知道，其實在交易過程中，人們的心理作用對交易抉擇有較大的影響，要想理性地做到及時止損，必須先放平心態，坦然面對自己的失敗。認知心理學家Annie Duke著有《退出：知道何時離開也是一種能力》一書，她説道，「坦然接受自己的損失需要提前籌劃一些事情。我們對退出有著很強的偏見，當事實與我們的感覺不符時，我們會想辦法來忽略事實。」

適時的退出是一種智慧，而決定何時退出的最佳方法是提前做好功課。設計出Duke所說的「終止標準」，而且不可以在事實發生後更改原先制定的「終止標準」，一旦違背了標準或當初購買的理由被證實是錯誤的，就必須賣出。

例如你去年買了比特幣，因為你覺得它是一種能抵禦通脹的對沖工具。這時，制定「終止標準」會讓你遵循以下原則：「如果通脹加劇的同時比特幣也在下跌，你的設想就不再成立，因此，假如通脹超過5%的時候你至少損失了25%，你就必須把比特幣賣掉。」

若每個投資者都能遵守這個規則，無論市場有多大幅度的下挫，都不會對個人的投資組合造成很大影響。

責任編輯：梁政琪

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經