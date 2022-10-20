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【信用卡優惠】Mastercard夥KeyChainPay 推3大公屋交租優惠　最多獲140元回贈

精明消費 14:45 2022/10/20

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現今科技進步下，Mastercard再度夥拍本地首個智能租金支付平台KeyChainPay，為Mastercard持卡人帶來獨家公屋租務優惠。KeyChainPay全新用戶不但可享Mastercard方便、快捷的電子支付體驗，更可獲得合共最多港幣140元回贈，輕鬆交租兼賺回贈！

1. 登記成為KeyChain Pay用戶即享20元回贈 
由即日至2022年12月31日，新用戶於KeyChainPay手機應用程式或網上平台輸入邀請碼「KCP@Mastercard」以成功開立KeyChainPay賬戶，即享港幣20元回贈迎新獎賞，注意每個公屋單位地址最多可獲贈20元回贈乙次。

2. 新用戶連續三個月以Mastercard卡交租　最多可享120元回贈 
於第一階段成功登記KeyChainPay的用戶，只需在2023年1月1日至2023年3月31日期間，於手機應用程式或網上平台以Mastercard卡繳付公屋租金，每月可享港幣40元回贈，供下次交易時使用，注意每個公屋單位地址最多可獲贈總共120元回贈。

3. KeyChain Pay現有用戶享交易費72折優惠 
即日起至2023年6月30日，Mastercard持卡人透過KeyChainPay手機應用程式或網上平台繳付公屋租金，交易費可享72折優惠，即低至2.1%。使用Mastercard卡透過KeyChainPay繳付公屋租金，親身體驗電子支付的快捷、方便、安全，更可享上述各項精彩優惠。

責任編輯：區祖飛

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