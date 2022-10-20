「港式奶茶日」踏入第10屆　全港免費送港式奶茶　時薪500元招募品牌大使

荷蘭皇家菲仕蘭（「菲仕蘭」）於1940年將黑白®引入香港市場，為推廣及傳承港式奶茶文化，自2013年起，黑白®都會於每年11月第三個星期日慶祝「港式奶茶日」這項年度盛事。適逢今年「港式奶茶日」踏入第10屆，黑白®特別舉辦一連串豐富活動，支持本地飲食及旅遊業逐步邁向復常，為不同階層的市民打氣。

舉辦「港式奶茶文化體驗遊」、奶茶工作坊

為延續「港式奶茶日」的傳統，黑白®將夥拍全港200間指定茶餐廳於11月免費派發港式熱奶茶。此外，黑白®將於11月12日至11月27日在港九新界多個地點免費派發罐裝黑白®濃滑經典奶茶，合共送出奶茶總值高達100萬元。活動詳情請留意黑白®的Facebook及Instagram專頁。

另外，亦將於11月19日至12月4日期間的星期六日舉行黑白®「港式奶茶文化體驗遊」，連續三個周末帶領一眾奶茶粉絲遊走尖沙咀鬧市介紹多個與港式奶茶文化息息相關的地點。緊接會參與奶茶工作坊，在資深奶茶師傅謝忠德（Master Donald）的指導下，學習沖調正宗港式奶茶的秘訣，並親手調配一杯經典港式熱奶茶。

大家只需於網上參加「黑白®港式奶茶達人挑戰」有獎問答遊戲活動，回答40條有關港式奶茶冷知識的問題，獲得最高分的首100名「港式奶茶達人」，即可帶同一名親友參與「港式奶茶文化體驗遊」，屆時更可雙雙獲贈黑白®限量版禮品，費用全免。詳情請瀏覽黑白®Facebook專頁。

時薪500元招募品牌大使 「港式奶茶達人」優先聘請

除此之外，為支持本港旅遊從業員，黑白®現正公開招募具3年以上經驗的持牌領隊或導遊，於黑白®「港式奶茶文化體驗遊」中擔任品牌大使，負責導賞、帶隊及聯絡工作，時薪高達500元。如自問熱愛港式奶茶文化，同時又是黑白®的忠實擁躉，申請人可由即日起至10月31日將個人履歷、近照及由香港旅遊業議會發出之有效「領隊證」或「導遊證」副本，電郵至此，大會將於11月初為入圍申請人安排遴選。

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責任編輯：區祖飛

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