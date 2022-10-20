持續失眠、焦慮疑患創傷後遺症？醫保涵蓋PTSD治療嗎？

月前人氣男團MIRROR演唱會發生罕見意外，懸掛在半空的巨型屏幕跌下，壓傷舞蹈員。這次意外不但令目擊事件的現場觀眾受驚，事發影片在網上「瘋傳」，不少人看過片段後也情緒受創，有人心緒不寧、手震、寢食難安，亦有人指自己有心理陰影，不敢看其他演唱會。當時便有專家指出，部份人可能患上創傷後遺症（PTSD）。究竟創傷後遺症有何成因？症狀與日常生活壓力引致的焦慮又有甚麼分別？

甚麼是創傷後遺症？

根據青山醫院資料，創傷後遺症的主要成因是直接經歷或目擊突發事故，例如目睹嚴重意外、被襲擊、被虐待等，因而受到衝擊和感到恐懼。

在事發後的一個月內，幾乎所有人都會出現急性壓力反應，當中很多人會慢慢接受所遭遇的經歷，自行恢復過來。不過，如果症狀持續數個月，甚至維持多年，便會被界定為創傷後遺症。

創傷後遺症的常見症狀

1.夢見或突然憶起事發情境，並且感覺到當時的情緒和感官，例如恐懼、冒汗、聲音、氣味和痛楚等；

2.情緒低落，感到焦慮、絕望、無助；

3.嘗試掩飾傷痛，裝作已痊癒，因而變得麻木，甚至疏遠他人；

4.逃避會勾起創傷記憶的人、物和資訊，不願重提事件或重返事發地點；

5.長期處於戒備狀態，難以集中精神、失眠、容易受驚

在日常生活中，工作不順、人際關係和財政問題等都會令人感到有壓力，嚴重者可能出現焦慮、抑鬱和疲勞等狀況，但這些症狀並不是創傷後遺症。

香港中文大學精神科學系成立的香港健康情緒中心設計了五條問題，幫助情緒受困擾的人作初步測試。自我測試不能代替專業臨床評估，如果測試結果顯示可能患上創傷後遺症，或懷疑自己患病，應向醫生或臨床心理學家求助。

假如症狀持續，如何治療？

研究顯示，心理和藥物治療均有效治療創傷後遺症。主要治療方法包括：

1.認知行為治療

透過傾談令患者明白自己的思考模式如何導致創傷後遺症及令症狀惡化，並糾正一些較極端的想法，從而改善患者的日常行為和情緒控制。

2.小組治療

邀請有相同或類似創傷經歷的人作分享，令患者更容易敞開心扉，談論自己所遭遇的事件。

3.藥物治療

抗抑鬱藥「血清素調節劑」能夠減低創傷後遺症及抑鬱的症狀，藥物須由醫生處方。

根據英國國家健康與臨床卓越研究院（NICE）的指引，建議採用藥物治療前，應盡可能先透過認知行為治療等，協助患者處理情緒創傷。

醫保涵蓋PTSD治療嗎？

坊間大部分醫保並不保障精神疾病，而自願醫保計劃則保障受保人在專科醫生建議下，在香港住院期間接受的精神科治療的合資格費用。但要留意，假如病情較輕而毋須住院，在精神科門診求醫及接受心理輔導的費用，一般不符合申索資格。

其次，自願醫保計劃每年提供3萬港元精神科治療保障限額，即使賠償限額已達上限，保障限額會於下一個保單年度重新設回3萬港元，讓患者可面對可能年復年的醫療費用。

投保人亦要留意，保險公司一般不會承保在保單生效前已經存在的疾病，已確診的情緒病患者如購買醫療保險，相關治療有機會不獲保障，詳情宜參閱保險產品條款或諮詢持牌保險中介人。

【文章來源：10Life；原題：【創傷後遺症】持續失眠、焦慮？PTSD醫療保險賠嗎？】

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