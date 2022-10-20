【好去處】荃灣廣場ART-ZOO設7大打卡點　打卡即送限量精品

荃灣廣場PLAY GARDEN打造了逾3萬呎彩虹主題戶外公園，園內的「打卡區」不定期設置限定主題裝置。由一眾色彩繽紛、活潑可愛的動物角色帶大家遊歷7大必影打卡景點，只要到以上地點打卡即可獲ART-ZOO精品。同場更設有5大驚喜活動，其中參與填色比賽可以獲得獎項。

設7大打卡點

全港首個ART-ZOO繽紛奇趣打卡樂園「荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子UNBOX HAPPINESS」，由即日起至11月6日舉行，場內設有7大打卡點，最矚目的是20米長彩虹遊樂「牆」以及5米高的Bruno Bear快樂彩「熊」。此外，荃灣廣場更準備了一系列限量版ART-ZOO聯乘精品，只要用手機拍下任何場景並上載到社交平台Facebook或Instagram，即可免費獲得限量版「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」氣球一個或筆記簿一本；而The Point會員更可憑指定積分換領3款期間限定禮品「醜醜蔬果蠟筆」、「荃灣廣場 x ART-ZOO我的快樂盒子」筆記簿或毛巾。

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5大親子及文青活動

同時，為慶祝PLAY GARDEN開幕，在今個10月準備了5大驚喜活動包括文青最愛的市集和手作坊、最適合親子的共讀空間和填色比賽等。

活動一、「童繪時光ART-ZOO填色比賽」

比賽分別有幼兒組及小學組，設有冠、亞、季軍各1名及優異獎3名，最高可獲得HK$1,000商務印書館書券及ART-ZOO禮物套裝；

活動二、適合文青及親子的4款「森系DIY工作坊」

活動發揮創意小宇宙自製押花首飾盒（使用Francfranc產品製作）、星空水晶球擴香石燈、太陽能小夜燈及「升級回收」環保玻璃沙字母押花燈工作坊，成為手工小達人；

活動三、 「森動綠悠悠市集」

超過兩星期的「森動綠悠悠市集」網羅超過20個本地綠色生活品牌，售賣各式精品有機咖啡、微景觀生態盆栽、回收再造物料upcycle成小家品等！是文青及親子玩樂好去處；

活動四、 「親子共讀好時光」

「親子共讀好時光」提供本地及國外得獎繪本及童書於PLAY GARDEN免費閱讀，在說故事的過程中增進親子關係；

活動五、 「同玩同樂（扭波波活動）」

「同玩同樂（扭波波活動）」由專業導師教大家扭出複雜小動物，共建色彩豐富的藝術動物園。



「荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子 UNBOX HAPPINESS」展覽詳情：

日期： 即日起至2022年11月6日

時間： 上午10時半至晚上10時

地點： 荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

費用： 免費



責任編輯：區祖飛

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