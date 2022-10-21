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韓國炸雞放題 4人同行 1人免費 SeaToSummi露營睡袋/地蓆/枕頭7折

精明消費 07:30 2022/10/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Sodam Chicken：炸雞放題 4人同行 1人免費

Sodam Chicken將於12月31日結業，現推出至抵優惠，凡惠顧炸雞、焗雞升級放題，四人同行，一人免費。

訂座：按此

炸雞焗雞外賣自取都有買一送一

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2.Campzone Outdoor：Sea To Summi睡袋、地蓆、枕頭7折

Sea To Summit Sleeping System 折扣，所有睡袋、地蓆、枕頭以7折發售，門市網站同步。

Campzone新鋪：油麻地彌敦道545號安利大廈11樓全層（油麻地地鐵站A1地面出口轉右）

營業時間：星期一：休息，星期二至日：13:00-21:00

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3.YAU 友：買一杯手工啤酒 送塔羅占卜/八字算命

「友」手工啤酒推出「友」問「友」答活動，於指定日期及時段到界指定餐廳，購買 1 杯「友」手工啤酒，就可獲塔羅占卜或八字算命服務。

塔羅占卜時間：

10月21日（五）8-11pm D26 （中環蘭桂坊德己立街 26 號地舖)

10月28日（五）8-11pm Breaks （太子西洋菜北街 221-225 號美邦大廈地下 A 號舖）

10月31日（一）6-9pm The Conservatory （西貢灣景街 26 號地鋪)）

八字算命時間：

10月22日（六）8-11pm Eye Bar （尖沙咀彌敦道 63 號 iSQUAR 國際廣場 30 樓 3001 號舖)

10月23日（日）7-10pm Divine 119 （太子荔枝角道 139 號地下)

10月27日（四）8-11pm Windmill Restaurant & Bar （大圍積存街 50 號葵偉樓地舖)

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撰文：hket小編

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