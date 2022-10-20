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新加坡主權基金︰金融市場或臨長期困難 手持阿里美團 稱中國仍是投資重點

個人增值 08:00 2022/10/20

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新加坡主權財富基金GIC表示，他們正在考慮全球經濟衰退的可能性，並準備在必要時對其投資組合進行壓力測試。

路透社引述GIC首席執行官林昭杰稱，通脹上升構成巨大風險，各國央行需要對其進行控制以確保全球經濟穩定，否則我們可能會面臨經濟和整個金融市場的長期困難。

投資時要考慮經濟衰退的情況

他又指，作為投資者，「我們肯定會對我們的投資組合進行壓力測試。當我們承銷交易時，我們將不得不考慮經濟衰退的情況。」

國際貨幣基金組織（IMF）預測2023年全球經濟增長率為2.7%，但本月又警告稱，佔全球經濟約三分之一的國家今年或明年將會收縮。林昭杰稱，預計環球經濟會進一步放緩，目前不知道這情況會走多遠。不過他也表示，相信全球央行能控制通脹並最終將其拉低。

GIC正在悉尼開設該基金於澳洲的辦事處，林昭杰指，GIC 正在尋找澳洲可再生能源行業和相關行業的機會，因為該國的經濟相對具有彈性。「隨著每個國家都在應對這一通脹挑戰，我們認為澳洲可以相對較好地應對這一挑戰。」

目前GIC的投資重點在中國，投資包括阿里巴巴 （09988） 及美團（03690）。林昭杰指，中國將繼續成為GIC的重點，「中國強調增長和改革的大方向——我們看不到有任何改變。」

 

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