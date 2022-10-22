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【日本旅行】嚴選日本大阪5間特色新酒店　鄰近熱門景點盡情食買玩

精明消費 10:00 2022/10/22

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日本全面開關後，大家必定迫不及待準備「返鄉下」之旅，向來受港人熱愛的日本城市大阪，自然成為心水目的地。Expedia搜羅大阪多個特色新酒店、住宿，更提供預訂優惠，讓旅客以優惠價錢重新開展久違的旅程。

1. 皇家經典大阪酒店（Hotel Royal Classic Osaka

地址：大阪府大阪市中央區難波4丁目3-3

鄰近景點：難波公園- 5分鐘路程/道頓堀固力果廣告牌- 5分鐘路程

酒店特色：由大阪新歌舞伎座改造，並結合現代酒店設計而成，酒店內也有超過100件現代藝術品，打造出豪華又結合傳統的住宿體驗，也是大阪難波的新地標。

優惠：大手機APP預訂或預訂連續兩晚可享9折優惠，Expedia Rewards會員可享額外10%折扣，相當於8折優惠。

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2. 洲宇宙大樓酒店（Sakishima Cosmo Tower Hotel

地址：大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14-16

鄰近景點：大阪水族館海遊館- 7分鐘車程/天保山摩天輪- 9分鐘車程

酒店特色：除鄰近眾多大阪著名旅遊景點以外，酒店設有各款特色主題房間，例如書法和插畫等，讓住客沉浸在日本的文化藝術當中。

優惠：手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠，Expedia Rewards會員更可額外享有10%折扣，相等於8折優惠。

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3. Zentis 大阪（Zentis Osaka

地址：大阪府大阪市北區堂島浜 1丁目4-26

鄰近景點：大阪國立國際美術館- 8分鐘路程

酒店特色：Zentis Osaka為16層的全新建築，採用日本便當盒的組合式概念設計，整體裝潢簡約並以和諧的淺色系為主，令住客住得更舒適和放鬆。

優惠：Expedia Rewards會員可享9折優惠；預訂機票連酒店套票可享8折優惠。

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4. 今昔莊道頓堀頂層房住宿酒店（Konjaku-So Dotonbori Penthouse Stay

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1丁目東7-11

鄰近景點：黑門市場- 4分鐘路程

酒店特色：原為65年歷史的住宅兼辦公室大樓，在啟動老屋再生計劃後，重新打造成別墅型度假民宿，擁有寬敞客廳和室內戲院，內有6間睡房，適合一大班親友或多個家庭一同入主。

優惠：Expedia Rewards會員、手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠。

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5. 阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA

地址：大阪府大阪市北區大深町1-1

鄰近景點：天神橋筋商店街園- 2分鐘車程/大阪梅田站阪急- 5分鐘步程

酒店特色：JR大阪、板急大阪梅田站直接連接酒店，交通方便，加上大阪車站周邊百貨公司林立、美食眾多，完全是為愛逛街購物的旅客而設。

優惠：在Expedia預訂可享9折優惠。

    點擊圖片放大

 

作者：王嵐

責任編輯：郭秀芳

嚴選日本大阪5間特色新酒店 鄰近熱門景點盡情食買玩（收費文章）】

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