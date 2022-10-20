【理財個案】買3隻手遊股後坐艇 投資組合應如何調整？

有讀者現年31歲，買中國銀行 （03988） 收息多年，但卻厭此股波動上落不大,在考慮因否換馬。愛打機的他，亦買入了三隻手遊股，但大部分都錄得虧損。投資組合應怎樣調整？

讀者：

我多年前開始月供中國銀行 （03988） ，現時手上有約5萬股多小小（因為月供有碎股）。我見中國銀行近年股價上落唔大，我現時31歲，會否有更好的月供選擇。

補充：現時一個月會用3,500元做月供。

另外，因為我有玩這幾間公司出的遊戲，所以也有買入這三家公司的股票，

包括有中手遊 （00302） 、 金山軟件 （03888） 、網易 （09999） ，但現時除了網易外都在虧損中，想順道問三家公司前景。

龔成︰

你現時31歲，應以增值為主，建議你用「平穏增長股」+「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

中行 （03988） 增長能力不强，但收息可以，你的年紀應該以增值爲主，因此不宜持有太多。建議你最起碼沽部份，慢慢換至其他較有增長力股票。至於其餘持股，都有投資價值。

中手游 （00302） 過往生意不差，財務數據初步正面，不過始終擔心中國對游戲業監管加上行業波動，不確定性大，都令這股造成風險。

金山軟件 （03888） 業務不算差，但就處較波動的行業，同時有可能受政策風險影響，近年的業績比過往有減弱情況。

網易 （09999） 有質素的。整體上，佢業務有一定的優勢，相信將來仍有增長力。

但我不建議集中投資同一行業（個別行業不應佔組合3成以上），尤其是遊戲業務較爲波動。

月供方面，你可以選擇投資在平穩增值股，例如指數基金，你現時每月資金和經驗不多，建議可以集中投資平穩增值股，等你資金增多同時投資知識增加的時候再考慮潛力股。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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