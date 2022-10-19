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基金經理「說好香港故事」？美銀調查︰未來12個月增持中港股 最大風險是清零政策

個人增值 16:27 2022/10/19

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港股屢創11年低位之時，或者有人緊記「人棄我取」的股神法則，據美銀最新的基金經理調查顯示，受訪者傾向超配的亞洲市場，主要是中國及香港，其餘大部分亞洲市場，他們都傾向低配。

美銀每個月都會推出《基金經理調查》，而今個月首次獨立推出《亞洲基金經理調查》，集中向受訪者查問一系列有關亞洲市場的看法。其中問到會「淨超配」哪些市場 ─ 即超配的百分比減去低配的百分比 ─ 最高是中國及香港市場，其次是韓國及泰國，其餘亞洲地區均為「淨低配」。亞洲基金經理對區域經濟的看法變得稍為樂觀，是基於中國經濟復甦的預期下，75%的受訪者預期未來12個月人民銀行會繼續寬鬆的貨幣政策，支撐了對中國經濟日益樂觀的觀點。

基金經理傾向增持中港市場

不過，持續不放鬆的清零政策，令投資中國蒙上陰影，56%的受訪者表示，清零政策是中國最重大的風險，他們對中共20大會議的期望很低 ─ 這也是正確的，會議並沒有提供任何改變清零立場的跡象。

投資中國的第二大風險是地緣政治，有22%，這部分解釋了為何基金經理對台灣持減持的立場。

投資中國的最大風險

雖然人民幣今年大幅貶值，但受訪基金經理仍然認為，人民幣滙率將進一步走弱，69%受訪者認為人民幣在未來12個月會繼續貶值。

基金經理看人民幣走勢

基於估值過低及對中港市場的看法，75%受訪基金經理相信，未來12個月亞太（日本除外）市場會呈上升趨勢，認為升5-10%的佔39%，認為將升逾10%的有25%。

基金經理看亞太市場

亞洲基金經理看淡台灣市場，另一原因是對半導體市場不樂觀，認為未來12個月半導體市場會衰退的百分比，達45%，但同時亦有28%看好。

基金經理看半導體市場

 

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